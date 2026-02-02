【リーガロイヤルホテル京都】下京区ふれあい事業実行委員会が主催する『下京まちなかアート』に参画

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、国際連合が提唱するSDGs（持続可能な開発目標）の取り組みの一環として、下京区ふれあい事業実行委員会が主催する「下京まちなかアート」へ参画します。

「下京まちなかアート」公式ロゴ

「下京まちなかアート」は、学生や地域の方等が創作した作品の展示や演奏などを通じて、日々の暮らしの中に新たな出会いや区民相互の交流を生むとともに、性別、年齢、障害の有無に関わらず、多様な方や団体が取り組む活動の発表の機会とすることを目的としています。また、作品展示をはじめ様々な催しが行われる各会場をめぐる中で、改めて下京区の魅力に触れることができます。

リーガロイヤルホテル京都は本取り組みの目的に賛同し、下記の期間、京都市下京区内の生徒の一部作品をホテルロビーに展示し、地域の皆さまにご覧いただける空間を提供します。

地域との繋がりをたいせつにし、未来を担う子どもたちの創造力を応援する本イベントを通じて、当ホテルも地域社会への貢献を目指してまいります。

「七条中学校の昨年度の出展作品」(提供：下京区役所)

詳細については次の通りです。

『下京まちなかアート』への参画 概要

【展示期間】

2026年3月13日（金）～22日（日）

【展示場所】

リーガロイヤルホテル京都 1階ロビー

【展示内容】

京都市立下京中学校および

京都市立七条中学校の生徒の皆さまの作品

「下京中学校の昨年度の出展作品」(提供：下京区役所)「下京中学校の昨年度の出展作品」(提供：下京区役所)

【参考】

京都市下京区役所公式サイトURL

https://www.city.kyoto.lg.jp/shimogyo/page/0000349473.html

