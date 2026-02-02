【個別指導学院フリーステップ】点数アップ事例の年間掲載数が10,000件を突破！

株式会社成学社

点数アップと大学受験に強い個別指導学院フリーステップ（株式会社 成学社）は、「点数アップ事例」の年間掲載数が、10,000件を突破いたしましたことをお知らせいたします。

～「点数アップと大学受験に強い」指導力の証明。感謝を込めた記念キャンペーンも実施～

■ 努力の結晶が形に。10,000通りの「できた！」を可視化

個別指導学院フリーステップは「点数アップと大学受験に強い塾」として、生徒一人ひとりの目標達成に真摯に向き合ってまいりました。その指標として、定期テストで「前回より15点以上アップ」または「80点以上獲得」という厳しい基準を満たし、かつ広告掲載承諾をいただいた成果を「点数アップ事例」として公開しています。

この度、この掲載数が年間10,000件を突破いたしました。これは、日々努力を重ねた生徒の頑張り、温かく支えてくださった保護者の皆さま、そして情熱を持って指導にあたった講師陣の三位一体の取り組みが実を結んだ結果です。

■ 「10,000件突破記念キャンペーン」を開催

この大きな節目を記念し、2026年1月から4月3日まで「10,000件突破記念キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンは、成果を出し事例掲載にご協力いただいた皆さまへの感謝を込めた特別企画です。特集ページでは、点数アップを達成した生徒の生の声や、担当講師の指導にかける想いなど、数字の背景にある感動のエピソードも多数紹介しております。

【10,000件突破記念 特集ページ】

URL：https://www.kaisei-group.co.jp/freestep/event-topics/59494/

■個別指導学院フリーステップについて

成学社が約40年にわたって培ってきた指導ノウハウ、厳選した講師陣がさらなるレベルアップを図るべく定期的に開催している勉強会、そして「目標点数までの学習計画」「生徒の目標までの進捗管理」「生徒の自学習支援」までサポートするITシステム「S-CUBE」。「毎回の授業の出席状況や指導内容」「理解度」「次回までの宿題を生徒だけでなく、保護者にも連絡」「テスト問題と模範解答の確認や解説動画の視聴」など家庭での学習まで支援するアプリ「My Step Log」。これらのシステムは迅速に機能改善を行うために、自社でエンジニア部隊を抱え、企画・開発・運用を行っています。「指導ノウハウ」「人」「最新のITシステム」という「３本の柱」で、生徒の圧倒的な点数アップを実現します。

▼点数アップ事例掲載数年間実績10,419件

（2024年2学期期末テスト～2025年2学期中間テスト）

※15点以上の点数上昇または80点以上の得点を掲載の最低基準としています

▼ 2025年度大学受験合格者数 国公立大303名、難関私立大（※）1,590名

※ 早慶上理・GMARCH・関関同立大

▼受賞

イード・アワード全国顧客満足度 2025「塾」

・高校生・大学受験生/個別指導の部 関西 最優秀賞

【入塾及びカリキュラムに関するお問合せ先】

株式会社成学社／個別指導学院フリーステップ

お問合せフォーム：https://www.kaisei-group.co.jp/freestep/request/

TEL：0120-88-0656 (9:00-22:00)