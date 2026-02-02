Kawasaki Chemical by MOTUL シリーズが、世界のカワサキライダーをサポート。

MOTUL Japan 株式会社Kawasaki Chemical by MOTUL

フランス・MOTUL（モチュール）および同社製モーターオイルの日本総輸入販売元である、MOTUL Japan株式会社（代表取締役社長 リオネル・ダンティアック）は、Kawasakiとの共同開発によるメインテナンスケミカルシリーズ「Kawasaki Chemical by MOTUL」（カワサキ ケミカル・バイ モチュール）を2026年2月2日より全国のカワサキ正規取扱店で発売いたします。

Kawasaki純正オイルとして、街乗り中心にコストパフォーマンスを重視するライダーに向けた部分合成油エステル配合の「Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MOTUL」や、ベースオイルにリサイクルした再精製油を使う環境保護と全合成油に相当しKawasaki純正オイルで最高峰の性能を併せ持つ、愛車を大切にしたいすべてのライダーに向けた次世代の「Kawasaki Premium Oil by MOTUL」のエンジンオイルに続いて、カワサキライダーのライディングをハイクオリティな製品でトータルにサポートしたいというKawasakiの高い基準に、メインテナンスケミカルでもレースシーンで確実な性能を提供してきたMOTULのテクノロジーで応えることで、本シリーズは共同開発されました。

シリーズは、エンジン、キャブ、パーツ、チェーンなど車体のコンディション維持から、洗車やヘルメットケアまで全11種。Kawasakiオーナーがメインテナンスに必要とするケミカルがトータルでラインアップされます。これらのケミカル製品はKawasakiレーシングチームで実際に使用され、その素早く、確実に、という性能が評価されています。

高いクオリティの「Kawasaki by MOTUL」を世界のオーナーに届けたい、という情熱に応えられるのもグローバルブランドであるMotulの強みです。まずは「日本」「中国」「タイ」「インドネシア」「マレーシア」のアジア５か国での発売を開始し、その後も販売を広げてゆく予定です。

世界に高い品質を提供する「Kawasaki Chemical by MOTUL」の性能を、ぜひ皆さまの愛車でもお試しください。

■製品シリーズ名称

「Kawasaki Chemical by MOTUL」（カワサキ ケミカル・バイ モチュール ）

■製品ラインアップ

Kawasaki Engine Clean MotoKawasaki Engine Clean Moto

エンジンクリーナー 200ml

メーカー希望小売価格 \2200（税込）

オイル交換前にオイルに添加し15分アイドリングさせるだけでオイルライン内のカーボンやスラッジを取り除き圧縮を回復させます

Kawasaki Fuel System Clean Moto

キャブ・インジェクタークリーナー 200ml

メーカー希望小売価格 \2200（税込）

満タンのタンクに添加するだけで燃料ラインやインジェクターに蓄積したスラッジやワニスを除去し本来の性能を取り戻します

Kawasaki Fuel System Clean Moto

Kawasaki Parts CleanKawasaki Parts Clean

パーツクリーナー 840ml

メーカー希望小売価格 \2090（税込）

攻撃性が低くゴムやプラスチック等を痛めずに洗浄できます。作業性の良い速乾タイプで脱脂やブレーキダストの洗浄にも使用できます

Kawasaki Chain CleanKawasaki Chain Clean

チェーンクリーナー 150ml

メーカー希望小売価格 \1430（税込）

特殊洗浄剤が素早くチェーン内部に浸透し泥や油汚れ等不具合の原因をしっかり落とします。シール剤にも悪影響を与えません

Kawasaki Chain LUBE Road

チェーンオイル（ロード） 150ml

メーカー希望小売価格 \1430（税込）

強力粘着タイプで高速・高回転時にもオイルが飛び散りません。潤滑、防水、防食性に優れチェーンを良好に保ちます

Kawasaki Chain LUBE Road

Kawasaki Chain LUBE Off RoadKawasaki Chain LUBE Off Road

チェーンオイル（オフロード ）150ml

メーカー希望小売価格 \1430（税込）

低粘着タイプで砂や土埃が付着しにくい設計です。各種シールに対応。防水、防食性に優れ長期間チェーンを良好に保ちます

Kawasaki WASH & WAX

ウォッシュ＆ワックス 400ml

メーカー希望小売価格 \2200（税込）

水を使わずに使用可能な洗浄・コーティング剤です。汚れを浮かせてふき取ると同時に車体に光沢を与えます

Kawasaki WASH & WAX

Kawasaki MOTO WASHKawasaki MOTO WASH

洗浄スプレー 1L

メーカー希望小売価格 \3520（税込）

汚れを素早く分解し環境負荷の低いモーターサイクル車体用洗剤です。プラスチック、ゴム、メッキ、塗装面を問わず使用可能です

Kawasaki SHINE & GO

ツヤ出し剤 400ml

メーカー希望小売価格 \2750（税込）

シリコンベースの艶出し剤です。カウルやフェンダー等塗装面にツヤをだします。お出かけ前にちょっと気になる…という時に最適です

Kawasaki SHINE & GO

Kawasaki HELMET & VISOR CLEANKawasaki HELMET & VISOR CLEAN

ヘルメット洗浄剤 250ml

メーカー希望小売価格 \1980（税込）

ヘルメットのシェルとバイザーの洗浄剤です。素材に優しく吹き付け後も残りにくく、油汚れや泥汚れを簡単に除去できます

Kawasaki HELMET INTERIOR CLEAN

ヘルメット内殺菌消毒剤 250ml

メーカー希望小売価格 \1980（税込）

ヘルメット内装用のクリーナーです。臭いを素早く中和。肌や頭皮に優しく殺菌効果も持ち合わせています

Kawasaki HELMET INTERIOR CLEAN

■Kawasaki純正エンジンオイルについて

Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MOTULKawasaki Semi-Synthetic Oil by MOTUL

街乗り中心にコストパフォーマンスを重視するライダーに向けたエステル配合部分合成油

10W-40 ：1Lボトル:2750円（税込）

Kawasaki Premium Oil by MOTUL 10W-40Kawasaki Premium Oil by MOTUL

ベースオイルにリサイクルした再精製油を使い環境保護に貢献しながら、全合成油に相当しKawasaki純正オイルで最高峰の性能を併せ持つ、愛車を大切にしたいすべてのライダーに向けた次世代エンジンオイル。

10W-40：1Lボトル:3,410円（税込）

Kawasaki Premium Oil by MOTUL 10W-50Kawasaki Premium Oil by MOTUL

ベースオイルにリサイクルした再精製油を使い環境保護に貢献しながら、全合成油に相当しKawasaki純正オイルで最高峰の性能を併せ持つ、愛車を大切にしたいすべてのライダーに向けた次世代エンジンオイル。

10Wｰ50：1Lボトル:3,520円（税込）

■ユーザー問い合わせ先

取扱店舗、ご購入先：

・全国に展開するカワサキ正規取扱店

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator

全国に展開するカワサキ正規取扱店 :https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator

・カワサキオンラインショップ

https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/default.aspx?_gl=1

カワサキオンラインショップ :https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/default.aspx?_gl=1

■MOTUL とは

MOTUL（モチュール）は、 150 年以上の歴史を誇るフランスのオイル・メーカーです。

自動車用内燃機関の将来の性能向上を予見し、世界に先駆けて自動車用オイルの高性能化に取り組んできました。1966年には世界で初めて自動車用化学合成オイルを発売。1971年には航空機用のエステル技術を利用し、世界で初めての自動車用100 ％化学合成オイルを発売。技術革新をいち早く製品へフィードバックするMotul の企業姿勢とオイル製品は、世界各地を舞台に活躍しているレーシング・チームから絶大な信頼を得てきました。

Motul はレースからフィードバックされたテクノロジーをすべての製品に注いでいます。