中学受験専門コース「開成ベガ」が新たに4教室開講！少人数ゼミ式指導で第一志望校合格へ

中学受験専門の少人数ゼミ式指導を行う「開成ベガ」（株式会社 成学社）は、既存12教室に加え、2026年3月より、新たに4教室にて新規開講いたします。

～「記憶」を可視化し、効率的な学びで合格を掴む～

開成教育セミナーが展開する中学受験専門コース「開成ベガ」は、生徒一人ひとりの大幅な成績アップと第一志望校合格を最優先に掲げ、日々指導を行っております。このたび、2026年3月に、大阪府内の4教室にて新たに開成ベガを開講する運びとなりました。

開成ベガでは、10名程度の少人数制による「双方向対話型授業」を実践。講師が生徒の表情や反応を細かく確認しながら授業を進めることで、自ら考える力と表現力を養います。また、中学受験に必要な全単元を早期に履修し、徹底した復習サイクルを回すことで、入塾時の偏差値を大きく上回る学力を身につけ、多くの生徒を志望校合格へと導いています。

【新規開講教室の概要】

・天六教室（大阪市北区）※小4～小6

・八戸ノ里教室（東大阪市）※小5

・阿倍野教室（大阪市阿倍野区）※小4・小5

・北堀江教室（大阪市西区）※小4・小5

■中学受験専門「開成ベガ」について

成学社が約40年にわたって培ってきた指導ノウハウをもとに、「少人数ゼミ式指導」「双方向対話型授業」「AI活用」を軸とした指導を行っています。中学受験は単なる知識の詰め込みではなく、努力の過程で自信を育む機会と捉え、お子さまの個性に合わせた「きめ細やかな受験指導」で最高の結果へと導きます。

■AI学習サポートアプリ「Monoxer（モノグサ）」による家庭学習支援

開成ベガでは、塾での学習効果を最大化するため、AI搭載の学習アプリ「Monoxer（モノグサ）」を導入しています。

1.「記憶」の可視化と定着

これまで可視化が難しかった「どの知識が、どれくらい記憶に定着しているか」をAIが分析。一人ひとりの記憶状況に合わせて問題が出題されるため、効率的に知識の定着を図ることができます。

2.最適な学習計画の提示

AIが蓄積されたデータに基づき、今取り組むべき最適な学習計画を提案します。家庭学習の「何をすればいいかわからない」を解消し、着実な実力向上をサポートします。

3.「授業（インプット）」と「アプリ（アウトプット）」のサイクル

塾でのライブ授業で本質を理解し、家庭ではアプリを使ってゲーム感覚で反復演習を行うことで、無理なく学力アップができる体系的な学習システムを構築しています。

▼ 2025年度 中学受験合格実績（グループ合計）

高槻（4名）、四天王寺（1名）、清風南海（1名）、開明（39名）、金蘭千里（22名）など難関校への合格をはじめ、同志社香里（4名）、関西大学第一（14名）、関西大学北陽（23名）、近畿大学附属（36名）、上宮学園（120名）など、地域の実力・人気校へ多数の合格者を輩出。 ※（ ）内は合格者数。

▼各教室の詳細情報

［天六教室］

住所：〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋6-7-12 EQUINIA106 4F

アクセス：Osaka Metro堺筋線 / 阪急電車千里線 天神橋筋六丁目駅から徒歩1分

URL：https://www.kaisei-group.co.jp/seminar/school/201272

［八戸ノ里教室］

住所：〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南1-2-33 1・2階

アクセス：近鉄奈良線「八戸ノ里」駅 から徒歩8分

URL：https://www.kaisei-group.co.jp/seminar/school/200352

［阿倍野教室］

住所： 〒545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-13-37 大塚ビル3～4階

アクセス：各線「天王寺」駅から徒歩10分 / Osaka Metro谷町線「文の里」駅から徒歩7分

URL：https://www.kaisei-group.co.jp/seminar/school/200382

［北堀江教室］

住所： 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-11-18 ｻﾝｺｰﾋ゛ﾙ2階

アクセス：Osaka Metro長堀鶴見緑地線「西大橋」駅から徒歩3分

URL：https://www.kaisei-group.co.jp/seminar/school/201072

【入塾及びカリキュラムに関するお問合せ先】

株式会社成学社／開成教育セミナー

お問合せフォーム：https://www.kaisei-group.co.jp/seminar/contact/

TEL：0120-55-0564 (9:00-22:00 日・祝も受付)