スタイルブレッドが新しい「朝食のスタンダード」に挑む業務用塩パンを発売。

株式会社 スタイルブレッド

焼成冷凍パンの製造・販売を行う株式会社スタイルブレッド（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 知）は、2026年2月2日（月）より、ホテルの朝食ビュッフェやレストランにおける新しい主役として、日本独自のパン文化を凝縮した新商品「塩パン」を発売いたします。

国産小麦と国産バター、高知県産海洋深層水の平釜結晶塩を使用し、自家製天然酵母『桐生酵母』を用いた独自の長時間発酵とこだわりの製法によって、素材の旨味と深いコクを最大限に引き出した塩パンです。

ホテル朝食に最適化したプティサイズながら、冷凍から数分のリベイク（再加熱）で、外側はカリッと香ばしく、内側はもっちり、中からバターがじゅわっと溢れ出す食感を実現。焼き立てのような「ベーカリー品質」を、焼成冷凍ならではのオペレーションレスで提供します。リッチな味わいと調理の簡便さを兼ね備え、人手不足の現場でも朝食ビュッフェの満足度と付加価値を最大化する商品です。

開発者コメント:「塩パンはバターと塩のバランスが味の決め手です。本商品ではシャープな味わいを追求し、国産の有塩バターと高知県産の平釜塩を選定。塩味の角（カド）が立ちすぎず、バターの旨味を最大限に引き出すため、0.1％刻みの配合で数十回と試作を繰り返し、理想のバランスを完成させました」

【商品概要】

◆塩パン

特長：国産小麦と桐生酵母、高知県産海洋深層水由来の平釜結晶塩を使用した生地で、国産バターを包み込んだロール状のプティパン。バターの豊かな香りと、ほどよい塩味が朝食シーンに上質な満足感を添えます。

本商品は業務用商品としてご提供しており、詳細はスタイルブレッド公式サイトのオンラインカタログよりご確認いただけます。ご注文・お問い合わせも承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

スタイルブレッドHP：https://stylebread.com/

業務用商品オンラインカタログ：https://stylebread.com/stylebread/products/

【会社概要】

会社名：株式会社スタイルブレッド

設立：2006年5月

代表者：代表取締役 田中 知

事業内容：パンの製造・販売

～沿革～

株式会社スタイルブレッドは、群馬県桐生市の大正時代から続くベーカリーをルーツに、2006年より冷凍パンの製造・販売を開始しました。代表・田中知がアメリカで出会った「おいしいパンを冷凍するからおいしい」という考えに感銘を受けたことがきっかけです。

自家製「桐生酵母」や国産小麦を使用し、低温長時間熟成製法で焼き上げたパンは、全国約5,000のホテルやレストランに選ばれています。2018年には家庭向けブランド「Pan&(パンド)」をスタートし、2024年5月より「STYLE BREAD」として定期購入サービスを展開。毎日に上質なパンのあるライフスタイルを提案しています。