JCOMフィナンシャル株式会社にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起）は、JCOMフィナンシャル株式会社（本社：東京都港区、社長：神野 雅夫）の、個人向けローン「J:COM プレミアムローン」申込時に必要な申込者の本人確認に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供します。これにより、申込時の書類の郵送が不要となり、オペレーターの手作業の確認業務が短縮されます。

■導入の背景

新サービス「J:COM プレミアムローン」における、個人向けローン申込時に必要な本人確認を「LIQUID eKYC」で行います。

スマートフォンで申込者と申込者の本人確認書類を撮影し、読み取り・顔の一致確認・偽造チェックまでを自動で実施します。

「LIQUIDeKYC」が選択されたのは、親会社である、JCOM株式会社での利用実績があり、社内で信頼性が確認できていたことが大きな理由です。

また、金融事業での豊富な活用事例や運用面のサポートについて十分な情報が得られる「LIQUID eKYC」の体勢も決め手となり、今回の導入に至りました。

■導入内容

犯罪収益移転防止法におけるホ方式に準拠した本人確認- 運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類の「厚み」や「表面・裏面」を撮影- 申込者の容貌の撮影（自撮り）

ユーザーは、本人確認書類と自撮りの顔画像を撮影することで、オンライン上で本人確認手続きを完了できます。

「LIQUIDeKYC」の顔認証エンジンの精度は世界最高水準となります。またユーザーが撮影時に迷わないよう、よくある失敗シーンの多くをカバーした失敗の理由が具体的なエラーメッセージをリアルタイムで提示することで離脱の抑止につなげています。

■導入サービス「J:COM プレミアムローン」について

2025年11月25日（火）提供開始、J:COM加入者限定の個人向けローンサービスです。J:COMのアプリ「MY J:COM」またはWebサイトで、申込みから返済まですべて完結でき、申込完了から最短10分*1での利用が可能です。

*1 最短即日審査はAM10:00～PM5:00までの申込みに限ります。なお、申込み状況等により、翌営業日以降の審査となる場合があります。



サービスサイト：https://www.jcom-financial.co.jp/corporate/news/20251125/

■eKYC市場シェア6年連続No.1＊2である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は1.5億件、累計契約数は600社を超えています。

Webサイト：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/ (https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/)

（公的個人認証に関するページ： https://liquidinc.asia/jpki/）

※2 ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■JCOMフィナンシャル株式会社について

JCOMフィナンシャル株式会社は、J:COMグループの金融サービス事業会社です。生活者の多様なニーズに応える個人向けローンサービス「J:COM プレミアムローン」を通じて、より良い暮らしを支える柔軟で利便性の高いサービスを展開しています。お客さま一人ひとりの「もしもの時」に寄り添い、安心して未来を描ける社会の実現を目指すとともに、J:COMグループが掲げる「より良い社会、未来を創る」という理念のもと、金融面から地域社会の発展に貢献しています。

所在地：東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋

代表者：代表取締役社長 神野 雅夫

設立：2024年11月1日

Webサイト：https://www.jcom-financial.co.jp/

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな世界の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役会長 久田 康弘

代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

Webサイト： https://elementsinc.jp/ (https://elementsinc.jp/)

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※Android は Google LLC の商標です。

※iOSはApple Inc.のOS名称です。IOSは、米国およびその他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。