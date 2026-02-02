マレーシアにて主要観光地とホテルを結ぶ　乗合型移動サービス「BOLEH BOLEH Ride」の提供開始

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（以下、HIS）のマレーシア現地法人H.I.S. Travel (Malaysia) Sdn. Bhd.（本社：マレーシアクアラルンプール）は、WILLERグループが提供するAIオンデマンド交通サービス「mobi」を活用し、マレーシアのクアラルンプールにて主要観光地とホテルを結ぶ乗合型移動サービス「BOLEH BOLEH Ride」を2026年2月1日（日）より開始しました。

イメージ

BOLEH BOLEH Rideは、AIオンデマンド交通サービス「mobi」のシステムを使い、アプリで乗降地点を入力すると乗車予定時刻、目的地到着時刻が表示され、車の手配が完了します。事前の予約は不要で、運行時間内であれば、旅行中、必要なタイミングでお手配いただけます。停留所は、ペトロナスツインタワーやブキ・ビンタン、セントラルマーケットなど主要観光地やリッツカールトン、マンダリンオリエンタルなど主要ホテルを含め100箇所以上を設置しており、エリア内で小回りの利いた移動が可能です。道路やリクエスト状況をもとに、AIが最適なルートを割り出し、利用者が相乗りしながら目的地まで移動する移動サービスとなっています。HISの個人旅行「Ciao」の対象商品をお申込みいただいたお客様は、滞在中何度でも無料でご利用いただけます。

BOLEH BOLEH Ride（読み方：ボレボレライド）

サービス開始：2026年2月1日（日）

運行時間：10:00～22:00

【停車スポット一例】

ペトロナスツインタワー、クアラルンプールタワー、ジャラン・アロー、

ショッピングモール「パビリオン」、セントラルマーケット、チャイナタウン、ムルデカ広場、

ブキッビンタン、KLセントラル駅

【停車ホテル一例】

リッツカールトン、マンダリンオリエンタル、EQクアラルンプール、ホテル マヤ、

インターコンチネンタル、パークロイヤル サービススイート

※記載内容は2026年1月現在の情報です。

※ご利用にはアプリ「mobi Community Mobility」のダウンロード（無料）が必要です。

※乗客座席数最大は12名です。

※英語又はマレー語のドライバーとなります。日本語ガイドは乗車しません。

※現地の一般の乗客と乗り合いとなります。

クアラルンプールにはモノレールや地下鉄、バスなど公共交通網が発展している一方で、駅から目的地までの「ラストワンマイル」が十分にカバーされていないと言われております。HISは、本サービスを通じ、目的地間の移動を効率的につなぐことで利便性を高め、更なる観光の満足度向上に努めたいと考えております。