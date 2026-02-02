仙台市女性活躍推進セミナー「DEI時代の人材マネジメント 全員活躍の組織をつくる」を開催します
仙台市
女性活躍推進法の改正により、令和8年4月から従業員数が101人以上の企業は、男女間賃金差異や女性管理職比率の情報公開が義務化されます。
女性リーダーの育成には、経営層や管理職が中心となって、まだ活かせていない力を発揮できる組織づくりに取り組むことが欠かせません。
講義とグループワークを通して、自社でどのようにDEIを進め、女性の登用を加速させていくかを考えます。
■日時：2026年2月18日（水）13:30～15:30 ※オンライン開催（Zoom）
■対象・定員：経営者、役員、管理職、人事労務担当者など・80名
■参加費：無料
■講師：宮原 淳二氏（株式会社エムズ人財開発研究所 代表取締役）
※2025年12月まで 株式会社東レ経営研究所 人材・組織開発部門 DEI研究主幹
■グループワークファシリテーター：仙台働く女性のネットワークRadi-Lady（ラディレディ）
※「仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム」修了者のネットワーク
■主催：仙台市・（公財）せんだい男女共同参画財団
■申込方法：
下記ホームページの申し込みフォームからお申し込みください。
※要申込・申込期限2月17日（火）
https://www.sendai-l.jp/event/17420.html
■問合せ先：
仙台市男女共同参画推進センター エル・ソーラ仙台 管理事業課
TEL：022-268-8044 FAX：022-268-8045
E-mail：event@sendai-l.jp