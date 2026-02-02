『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』×「銀のさら」2026年2月2日(月)より各種コラボキャンペーンを展開ゲーム内のアイテムを模したオリジナル太巻も期間限定で登場！

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：江見 朗）は、グループ企業である株式会社ライドオンエクスプレス(以下、当社)が展開する、宅配寿司「銀のさら」(以下、「銀のさら」)において、株式会社セガの人気ゲームシリーズ最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念して、4つのコラボレーション企画を2026年2月2日(月)より～開始いたします。

「銀のさら」ではゲーム内アイテムを模したオリジナル商品の販売をはじめ、各種コラボキャンペーンを展開、ゲーム内では「銀のさら」の看板が登場し、キャンペーンを盛り上げます。

※コラボ特設ページ：https://www.ginsara.jp/campaign/ryu_ga_gotoku_ginsara/

■ゲームの世界感を体感できる『龍が如く』×「銀のさら」コラボキャンペーン

当社では2014年の『龍が如く 維新！』から『龍が如く』シリーズとのコラボレーションを実施してきました。

今回、2026年2月12日(木)に発売される『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念したコラボキャンペーンを2026年2月2日(月)より開始します。

同コラボキャンペーンでは、『龍が如く』ゲーム内でおなじみのアイテムをイメージしたコラボ商品の販売のほかにも、同ゲームを代表するキャラクターをイメージしたコラボグッズを賞品とするプレゼントキャンペーンや、

キャンペーン中にポイントがもらえるお得なクーポンを配布するなど複数のキャンペーンを展開します。

またゲーム内ではリアルな街並みの中に「銀のさら」の看板も実装され、『龍が如く』シリーズのファンの方を含めた多くのお客様に、ゲームの世界観を「銀のさら」を通して体感していただける企画を実施します。

ゲーム内「銀のさら」看板

■『龍が如く』シリーズおなじみのアイテムをイメージしたコラボ太巻が登場！

本コラボキャンペーンの目玉となるのが、『龍が如く』シリーズでおなじみの回復アイテムを見た目だけでなく、効果までイメージして開発した2種類の太巻です。セットを含めた計3種類を2026年2月16日(月)～3月31日(火)の期間限定で販売します。

楽しさと「銀のさら」オリジナル太巻としての美味しさを両立しつつ、ゲームをしながらでも片手で食べやすい太巻を採用しました。

ゲーム内に登場する体力や必殺技ゲージを回復させるアイテム「タフネスZ」と「タウリナー」をイメージした太巻商品は、アイテムの見た目を再現したインパクトはもちろんのこと、それぞれアイテムの効果をイメージした食材を厳選しました。

・『龍が如く タフネスZ太巻』：うなぎ、エビ、ゴマなどを使用したスタミナ満点な太巻です。

・『龍が如く タウリナー太巻』：サーモン、イカ、きゅうりなどを使用した後味がすっきりした太巻です。

『龍が如く タフネスZ太巻』『龍が如く タウリナー太巻』

■コラボグッズやポイントがもらえるお得なキャンペーンも実施

同コラボキャンペーンでは、以下のお得なキャンペーンを実施します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20379/table/246_1_e887997d9f0b2bd28e0f206e461819ac.jpg?v=202602020121 ]

「銀のさら」では同キャンペーンを実施することで、「龍が如く」シリーズのファンの方々に、より作品を楽しんでいただける体験をお届けするとともに、多くのお客様にもご満足いただける商品とサービスを変わらずにこれからもお届けしていきます。

【『龍が如く』コラボ企画概要】

実施期間：2026年2月2日(月)～3月31日(火)

コラボ企画特設サイト：https://www.ginsara.jp/campaign/ryu_ga_gotoku_ginsara/

※企画により対象外となる店舗があります。

※各キャンペーンの詳細は、特設サイトをご確認ください。

※店舗により取り扱いのない場合があります。

※数量がなくなり次第、期間中であっても販売を終了させていただきます。

☆「銀のさら」公式WEBサイト（https://www.ginsara.jp/）・アプリ上のみでの販売となります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20379/table/246_2_29b252dfbf4ee398daa95d1d147ba195.jpg?v=202602020121 ]

■『龍が如く』シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

【株式会社セガ 会社概要】

法人名：株式会社セガ

代表：里見 治紀

所在地：〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設立：1960年6月3日

主要事業：携帯電話、PC、スマートデバイス、家庭用ゲーム機向けゲーム関連コンテンツの企画・開発・販売

ホームページ：https://www.sega.co.jp/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【「銀のさら」について】

宅配寿司市場においてシェアNo.1※ブランド。

本格的なお寿司をご自宅で楽しんでいただけるよう、厳選をかさねた自慢のネタを、ふんわり炊いたすし飯とともに、一貫一貫、ご注文をいただいてからお作りしています。

お子様からご年配の方まで、「おいしいお寿司をもっと身近に」をコンセプトに、商品力・サービス力に徹底的にこだわっています。

※株式会社富士経済（外食産業マーケティング便覧2025No.1<宅配ずしチェーン・2024年実績>）[小坂景1]

「銀のさら」公式WEBサイト：https://www.ginsara.jp/

【株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 概要】

法人名：株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

代表：代表取締役社長 江見 朗

所在地：〒108-6317東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー17階

電話：03-5444-3850

設立：2001年7月31日

事業内容：フードデリバリーチェーンの経営管理業務

ホームページ：http://www.rideonexpresshd.co.jp/