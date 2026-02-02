【1/28より】【最大500万円】「鳥取県米国関税対策支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

愛鳥取県の「米国関税対策支援補助金」が公募しています！

募集期限：令和８年３月３１日まで

事業拡大や競争力強化を図るための設備導入に対して、最大500万円を補助します。

------------

申請資格

次のいずれにも該当する者であること

ア 主たる事業として製造業を営んでいる者であること。

イ 製品等を直接的又は間接的に米国へ輸出（当該製品等が取引先等の部品・製品等に組み込まれて輸出されている場合を含む。）している事業者であること。

ウ 鳥取県内に主要な事業所を有する事業者であること。

事業実施期間

交付決定日から最長令和８年１２月３１日まで

対象経費

建物費（建物附属設備及び構築物含む。）、機械装置費、システム導入費、技術導入費、専門家経費、外注費（注）、直接人件費（注）、知的財産権等取得関連経費、原材料費（注）、広告宣伝・販売促進費、人材育成費、人材確保費その他本事業の実施に必要と認められる経費

（注）新製品等の開発に必要なものに限る。

補助額

補助率２分の１

補助金上限額５，０００千円

------------

