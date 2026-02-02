【仙台】バレンタイン究極の苺スイーツ！ストロベリーチョコ 専門店イオンモール仙台上杉に2026年2月5日（木）～2026年2月28日（土）限定販売！

株式会社MARU

株式会社MARU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西野 好砂）は、原宿発のストロベリーチョコ専門店「Strawberry choco」を、代官山Candyappleイオンモール仙台上杉店でバレンタイン期間限定でクーベルチョコに使用を変えていちごチョコを発売致します。

■ 「Strawberry choco」とは

「日本の最高級品質の果物を世界へ発信」することを理念に、全国に30店舗を構える本格派りんご飴専門店「Candy apple」が手掛ける、日本初のストロベリーチョコ専門店です 。原宿の本店をはじめ、東京、京都、大阪などの主要都市で展開し、SNSでも関連動画の総再生回数が5000万回を超えるなど、圧倒的な話題を集めています 。

■ こだわりの商品特長

最高級品質の苺を毎日直送

「Candy apple」で培った独自の仕入れ力を活かし、季節ごとに高級品質の苺を市場から毎日直送しており、チョコの甘さをより引き立てるため鮮度の高い苺を厳選しています 。

そして今回の仙台上杉での販売のために名だたるパティスリーが愛用するクーベルチュールチョコ

苺本来の魅力を最大限に引き出すため、一流のパティスリーでも使用される高級クーベルチュールチョコレートを採用しています 。

チョコレートウォーマーもイタリアから輸入した専用機械により徹底した温度管理をしております。

これにより、口に入れた瞬間にチョコがとろける滑らかな食感と、美しい光沢を実現しました 。

※今回のイオンモール仙台上杉でも同機になります。

今回の販売する商品は1種類 一番人気のダークチョコ

■ 販売場所概要

開催場所：代官山Candyapple（イオンモール仙台上杉店）

〒981-0914 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町１－１

販売期間：2026年2月5日（木）～2026年2月28日（土）

営業時間：施設営業時間に準ずる

※毎日売り切れ次第終了

※期間終了後は通常のチョコを使用して販売いたします。

■ 株式会社MARUについて

「果物の魅力を最大限に引き出す」をテーマに、本格派りんご飴専門店「代官山Candy apple」や、日本初のストロベリーチョコ専門店「Strawberry choco」の運営を行っています 。代表の西野好砂は、50代で未経験から飲食業界へ参入し、わずか数年で「代官山Candy apple」を全国的な人気ブランドへと成長させました 。

社名：株式会社MARU

代表者：代表取締役 西野 好砂

所在地：東京都渋谷区代官山町2-5 コレタス代官山7階

設立：2020年7月

資本金：1,000万円

事業内容：飲食店経営



