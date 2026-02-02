音声×認知特性で思考スピードを高める「音声型能力開発プログラム」を提供開始。効果検証で満足度96%、業務への有効性97%を記録

株式会社オトバンク

社員の自律学習を促進するオーディオブック聴き放題プラン「audiobook.jp 法人版」を提供する株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、個人の認知特性に最適化した「成果につながる音声型能力開発プログラム」を新たに開発しました。

2025年12月12日、株式会社顧問名鑑の受講者を対象に本プログラムの効果検証を実施した結果、プログラム満足度96.1％、業務への有効性実感97.0％という極めて高い評価を獲得しました。音声学習に認知特性の知見を掛け合わせたパーソナライズ型の育成手法は、実務で使える思考力・判断力を高める能力開発手法としての有効性が期待できる結果となりました。

■音声学習に「認知特性」の知見を掛け合わせた、新しい能力開発手法

昨今、リスキリングや自律型学習の重要性が高まる一方で、「従来の研修が定着しない」「個々の学習スタイルに合っていない」という課題を抱える企業が増えています。

オトバンクはこの課題に対し、人が情報を処理する際の得意な様式（視覚・言語・聴覚など）である「認知特性」に着目。音声領域における長年の知見と認知特性を掛け合わせることで、一人ひとりに最適化されたパーソナライズ型の音声学習プログラムを開発しました。従来の画一的な研修ではなく、個々の特性に合わせた学習アプローチを提供することで、学習効率を最大化し、実務での成果を確実なものにすることを目指しています。

■「内言語」に着目した、思考スピードを高める音声学習アプローチ

本プログラムの中核となるのが「内言語（脳内の声）」という概念です。人は文章を読む際、文字を視覚的に処理するだけでなく、脳内で音声化しながら理解しています。この脳内の言語処理の質と速度が、思考力・要約力・意思決定のスピードに大きく影響します。

本プログラムでは、

認知特性に基づくインプット方法の最適化

「黙読＝脳内での音読（黙音読）」という考え方を軸にした音声学習

音声で得た情報をAIとの対話で構造化する実践メソッド

を組み合わせ、思考のOSそのものをアップデートすることを目指しています。

■株式会社顧問名鑑の受講者で効果検証を実施

2025年12月12日、株式会社顧問名鑑の受講者を対象に、本プログラムの効果検証をオンラインにて実施しました。

受講者からは「自分の特性に合った学習法を知ることで、効率的にスキルが身につく実感を持てた」「音声であればスキマ時間を活用でき、実務への適用イメージが湧きやすい」といった声が寄せられ、音声学習と認知特性の掛け合わせが、学習の動機付けと実務適用の両面において強力な武器になることが示されました。

【アンケート調査結果】

- プログラム全体の満足度：96.1%（「とても満足」69.9%、「やや満足」26.2%の合算）- 今後の業務への有効性：97.0%（「とてもそう思う」68.4%、「どちらかといえばそう思う」28.6%の合算）- 継続意欲（今後の参加希望）：90.8%（「参加したい」66.0%、「どちらかといえば参加したい」24.8%の合算）

【受講者の声（一部抜粋）】

◆「内言語（脳内の声）」の質と速度が、そのまま思考や意思決定のスピードに直結しているというメカニズムに強い納得感を得ました。特に、黙読とは単に文字を目で追うことではなく、脳内で高速に音読する行為（黙音読）であるという定義は、自身のインプットプロセスを見直す大きなきっかけとなりました。

また、生成AIの活用において、単なる回答生成ではなく「思考の構造化」や「模擬ディベート」の相手として活用するアプローチが印象に残りました。自分の判断におけるバイアスや盲点を発見するために、AIにあえて反対意見を述べさせ、論拠を戦わせるプロセスは、意思決定の質を高める上で非常に合理的だと感じました。

◆認知特性に基づき、インプットの質と速度を高める具体的な手法を学べた、密度の濃い60分間でした。

特に、「黙読は黙音読である」という概念と、内言語を使った思考の高速化、そして倍速・倍理解による学習効率の最大化は、多忙なマネージャーにとって画期的な知見だと思いました。

AIを活用した思考の構造化やディベートによる意思決定の高速化も、明日から実践できる具体的なアクションとして示され、自身の行動変容への意欲が高まりました。

早速、音声学習とAI壁打ちを取り入れ、インプットと意思決定のスピードアップを図ります。

◆文字を目で見る→脳内で音声に変換する→音声を言語として認識・理解するというプロセスで処理スピードは変わっていくという原理を言語化してもらったことで、メンバーの課題についての納得度が増した。昨今、生成AIに思考を丸投げにすることで結果として生産性が低下している方が散見されるが、言語処理スピードをあげるためには、「本の読み方」が大切で、字面を追うのではなく、「頭の中で、音読」（＝黙音読）しながら、読む訓練ができれば、速読力や、要約力、瞬発力が高まっていくはずだと感じました。

◆脳科学的なアプローチで、どのように言語を理解しているのかということが判明したとともに、自身がなぜ本を読んでもすぐに理解ができない、理解が浅いのか、その理由が理解できた。またその対策として、言語能力を上げる必要があることも理解できた。そして自身の理解を深めるだけでなく、メンバーへのアプローチについても、伝え方などにも工夫できると感じた。

【アンケート概要】

- 調査期間： 2025年12月12日- 調査機関： 自社調査- 調査対象： 株式会社顧問名鑑の受講者- 有効回答数： 206名- 調査方法： インターネット調査

■「成果につながる音声型能力開発プログラム」の特徴

本プログラムは、単なる知識のインプットに留まらず、脳の仕組みを理解して「思考のOS」をアップデートすることを目的としています。

- 認知特性に基づいた「インプットの最適化」 受講者自身の認知特性を把握し、文字情報と音声情報のどちらが脳に定着しやすいかを理解し、最適な学習スタイルを構築。- 「黙音読」の概念による思考スピードの向上 音声学習を通じて脳内の言語処理能力（内言語）を鍛え、読解力・要約力・瞬発的な意思決定スピードの向上を図ります。- AIを活用した思考の構造化メソッド 音声で得た情報をAIとの対話によって整理・検証し、実務で情報を「知っている」状態から、実務で「使える」状態へと昇華させます。

■音声型能力開発プロデューサー上田 渉（株式会社オトバンク代表取締役会長）のコメント

上田 渉

「AI時代に生きるビジネスパーソンにとって、文字情報のインプット速度と意思決定の質をいかに高めるかは重要なテーマです。なぜなら、AIの情報入出力は文字が主体となっているからです。本プログラムの鍵は『内言語（脳内の声）』の質を上げること。黙読を『脳内での音読』と再定義し、音声学習を通じて文字情報の処理速度を上げることで、思考そのものを高速化させることができます。

今回の効果検証で97%の方が『業務に役立つ』と回答されたことは、音声による能力開発が実務成果につながる可能性を示す結果だと考えています。オトバンクは今後、本プログラムを『audiobook.jp 法人版』と連携させ、企業の生産性を根本から引き上げる人材開発施策として展開してまいります」

■audiobook.jp 法人版

audiobook.jp 法人版は、ビジネス書や自己啓発書を中心に15,000点以上のタイトルを好きなだけ聴ける法人向けのオーディオブック聴き放題プランです。通勤中や家事中、就寝前など、耳のスキマ時間に音声を再生するだけで読書ができるため、自律学習のハードルがぐっと下がります。人材教育や、学びにも楽しみにも使える新しい福利厚生として活用いただいています。

「audiobook.jp 法人版」特設サイト [ https://business.audiobook.jp/ ]

■株式会社顧問名鑑

- 所在地: 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン7F- 代表者: 堤 寛夫- サービス内容: 「顧問名鑑」事業「顧問名鑑」は、大手企業・上場企業の取締役・部長経験者ら43,000名以上の知見や人脈を活用しクライアントの業績向上を支援するサービスです。2009年のサービス開始より、7,000社以上の中堅・ベンチャー企業を支援しています。- URL: https://komon.co.jp/

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」( https://sinkan.jp/ )を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。https://www.otobank.co.jp/