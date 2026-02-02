【宮城県石巻市】石ノ森萬画館/展示改修工事に伴い、1月29日（木）～3月19日（木）にかけて臨時休館。3月20日（金・祝）より第1弾リニューアルオープン。

株式会社 街づくりまんぼう

石ノ森萬画館（所在地：宮城県石巻市）では、館内常設展示の内容充実を目的とした展示改修工事を実施しており、2026年3月20日（金・祝）より、常設展示の第一弾リニューアルを公開いたします。

今回の改修は、展示内容の更新と鑑賞環境の向上を目的としたもので、萬画館を代表するヒーロー作品の展示構成を見直し、より分かりやすく、幅広い世代に親しんでいただける内容へと段階的に刷新していく取り組みです。

◆第一弾となる3月20日からは、以下の展示内容を中心に公開予定しております。

◆1月29日（木）から3月19日（木）までの期間は、臨時休館させていただいております。

- 仮面ライダー展示コーナーの展示内容の拡充- 体験型展示「サイクロン号に乗る！」のリニューアル- 新展示エリア（ゴレンジャーの世界／仮称）の公開現在の石ノ森萬画館の様子（2026年1月29日撮影）

ご不便をおかけいたしますが、より充実した展示環境整備のための措置として、ご理解を賜りますようお願いいたします。

石ノ森萬画館では、今後も展示の段階的な更新を通じて、石ノ森章太郎作品の魅力や「萬画」の世界をより深く体感いただける施設づくりを進めてまいります。

【施設情報・お問い合わせ先】

石ノ森萬画館

公式サイト：https://www.mangattan.jp/

TEL：0225-96-5055