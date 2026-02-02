-AI時代の「働く」を再設計する

Mamasan&Company株式会社

Mamasan&Company株式会社（本社：東京都、代表取締役：田中茂樹）は、

本日2026年2月2日、書籍

『新しい働き方の戦略書 ～“人”だけに頼らない組織のつくり方～』を発売いたしました。



本書の発売を記念し、

「AIが機能する職場の条件」をテーマとした

無料オンラインセミナーを、2026年2月10日（火）に開催いたします。

本書では、在宅・非同期・業務設計・AI活用を前提とした

「人に依存しない仕事の構造」を、

Mamasan&Companyが実際に運営してきた現場事例とともに体系化しています。

本セミナーでは、書籍で提示している考え方をもとに、AIを単なるツール導入で終わらせず、

「人ではない存在」として組織に迎え入れ、現場で機能させるための職場設計・マネジメントの条件について、具体的な事例を交えながら解説します。

❏背景｜なぜ今「人ではない存在と働く組織」なのか

生成AIや業務自動化ツールの導入が進む一方で、

・AIを入れたが、結局使われていない

・一部の人しか使いこなせず、属人化が進む

・会議や承認が増え、かえってスピードが落ちている

といった声は後を絶ちません。

その原因は「ツール」ではなく、仕事の設計と、働き方の前提が変わっていないことにあります。

Mamasan&Companyでは、創業以来15年以上にわたり、育児・介護・副業など多様な制約を持つ人材と完全リモート・非同期・業務分解を前提とした組織運営を行ってきました。

その実践から見えてきたのが、「AIは、人と同じ土俵ではなく、仕組みの中でこそ機能する」

という事実です。

❏書籍概要｜『新しい働き方の戦略書』

書名：新しい働き方の戦略書

著者：田中茂樹（Mamasan&Company代表取締役）発売日：2026年2月2日



内容（一部）

人に依存しない業務設計の考え方

非同期・分業・標準化が組織にもたらす変化

AI・ツールを「戦力」に変えるための前提条件

固定組織を超える“システムとしての組織”のつくり方

本書は、単なるテレワーク論やAI活用論ではなく、「働く」を構造から再設計するための実践書です。



詳細はこちら

書籍紹介ページ

https://mama-sun.com/jp/book-strategy/



❏無料セミナー概要｜AIが機能する職場の条件

タイトル

「人ではない存在」と働く組織へ

～AIが機能する職場の条件：ツール導入で終わらせない×非同期～

開催日時

2026年2月10日（火）13:00～14:30

開催形式

オンライン（Zoom）／参加無料

登壇者

田中茂樹（Mamasan&Company株式会社 代表取締役）

松井勇策（一般社団法人ui組織研究機構 代表理事）

セミナー内容（一部）

なぜAIは「優秀な人の隣」では機能しないのか

非同期設計がAI活用の前提条件になる理由

人材不足時代における“人を増やさない成長”の考え方

実際の業務設計・運用事例の紹介

❏ 参加特典・申込案内

本プレスリリースをご覧いただいた方限定で、以下の特典をご用意しています。

無料セミナーへの参加

書籍『新しい働き方の戦略書』一部先行公開

「AIが機能する職場設計」チェックリスト

▶ セミナー申込・詳細はこちら

https://mamasancompany-ai.peatix.com/

❏こんな方におすすめ

AI・DXを進めたいが、現場が追いついていない経営者・管理職の方

人材不足・属人化に課題を感じている企業

テレワークや非同期を「制度」で終わらせたくない方

❏セミナー主催企業について

Mamasan&Company株式会社は、企業の情報処理・バックオフィス業務をBPOとして担いながら、現場の課題に寄り添い、業務そのものを再設計してきた企業です。



業務を細かく分解・可視化し、標準化・再構築することでDXを推進する

「業務プロセス可視化職人(R)」として、数多くの現場を支援してきました。

本セミナーでは、こうした実践の中で培われた知見をもとに、AIを“流行”ではなく

「現場で機能する手段」として活かすための考え方をお伝えします。

❏ 会社概要

会社名：Mamasan&Company株式会社

代表者：代表取締役 田中茂樹

事業内容：業務設計／BPO／組織設計支援／非同期組織運営

URL：https://mama-sun.com/

