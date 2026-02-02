～ HARI※1×ビタミンC※2のパワーで輝くような素肌へ ～「V3 VSPIC C Line」シリーズから、スキンケア発想の進化型UVケア『V3 VSPIC C サンセラム』 新登場！

株式会社BJC

株式会社BJC（本社所在地：福岡市博多区、代表取締役：山本 将孝）は、2026年3月5日（木）より、HARI※配合でサロン級のケアを叶える「SPICARE」のスキンケアシリーズ「V3 VSPIC C Line」から、高いUVカット効果とサロンクオリティのスキンケアが同時に叶う『V3 VSPIC C サンセラム』を発売いたします。

※イノスピキュール：加水分解カイメン（整肌）、グロウスピキュール：シリカ（整肌）

「V3 VSPIC C Line」シリーズについて

独自のHARI※美容によってサロン級のケアを叶える「SPICARE」から、2024年5月に登場したスキンケアシリーズ「V3 VSPIC C Line」。HARI※×ピュアビタミンC※2の革新的なスキンケアで様々な肌悩みにアプローチし、肌を健やかに整えます。クレンザー、トナー、美容液、エマルジョン、クリーム、クレイパック、サプリ、シートマスクという豊富なラインナップに加えて、この度ハイスペックな日焼け止め美容液が新たに登場いたしました。

「V3 VSPIC C サンセラム」 3つの特長

特長1：HARI※1で効率よくビタミンC※2ケア

多くの有用成分を含むことができる独自のHARI「グロウスピキュール※1」を配合。無数の穴がピュアビタミンC※2を抱え込み、肌の隅々まで※3しっかりと届けてゆっくり拡散。肌を長時間健やかに保ちます。

特長2：スピケアUVアイテム史上最高配合率※4を誇る、豊富な美容成分

明るく晴れやかな印象の肌へ導くサジー※5やハリツヤを与えるグルタチオン※6、肌のキメを整えるナイアシンアミド※6をはじめ、多様な有用成分を配合し、使うたびに美肌ケアを叶える、贅沢な日焼け止め美容液です。

特長3：ハイスペックUV＜SPF50+・PA+++＞なのに、白浮きせず軽やかで心地良い使用感

UVカット剤として紫外線散乱剤と紫外線吸収剤の両方をハイブリッド配合し、高いUVカット効果を備えながら、白浮きしにくい軽やかな使用感。クリーミーな柔らかいテクスチャーで肌をやさしく包み込み、紫外線ダメージから肌を守ります。

☑ 高いUVカット効果

☑ 白浮きしにくい

☑ 柔らかい塗り心地

☑ 肌にやさしい処方

V3 VSPIC C サンセラム 商品概要

V3 VSPIC C サンセラム（日焼け止め）

◇発売日：2026年3月5日（木）

◇価格：6,600円（税込）

◇容量：30ml SPF50+ ／ PA+++

◇公式ブランドサイト 商品ページ

https://spicare-hari.com/item/vspic-c-sunserum/

◇取扱店

取扱いサロン検索ページ

https://store-info.spicare-hari.com/

そのほか 「V3 VSPIC C Line」シリーズ 商品概要

◇V3 VSPIC C クレンザー（フェイスクレンザー）

内容量：200ml 価格：5,500円（税込）

W洗顔不要！高い保湿力を持つβ‐グルカン(保湿)がうるおいを与えながら、メイクや皮脂汚れなどをしっかりオフするジェルクレンザー。ジェル状でメイク落とし、泡立てれば洗顔料になる2WAY仕様。

※ クレンザーにはHARI※11は配合されていません。

◇V3 VSPIC C トナー（化粧水）

内容量：130ml 価格：6,600円（税込）

２つのHARI※11がビタミンC※2を長時間肌で拡散※3 。サジー※5やヒアルロン酸（保湿）といった有用成分が素肌に働きかけ、うるおいをたっぷりと蓄えたみずみずしい肌へ。とろパシャなテクスチャーで心地よくお使いいただけます。

◇V3 VSPIC（美容液）

内容量：5g×4個 価格：13,200円（税込）

HARI※12でしっかり届ける※3 、高濃度ビタミンC※2美容液。くすみの原因にアプローチしてエイジングケア※10をサポート。肌に合わせた4週間サイクルを経て、うるおいに満ちた明るい印象の肌へ。

◇V3 VSPIC C エマルジョン（乳液）

内容量：50ml 価格：8.800円（税込）

化粧水の潤いをしっかりと閉じ込めて、乾燥知らずの保水肌へ。アルブチン(保湿)配合で乾燥由来のくすみにアプローチし、肌本来の明るさをサポートします。

◇V3 VSPIC C クリーム（クリーム）

内容量：50ml 価格：11,000円（税込）

寝ている間にナイアシンアミド※13やハマスゲ根エキス※14が働きかけ、弾むようなハリを与えるクリーム。翌朝、思わず触れたくなるようなふっくらとした肌へと導きます。

◇V3 VSPIC C クレイパック（パック）

内容量：200g 価格：7,150円（税込）

不要なものを取り除くだけでなく、HARI※1の力でビタミンC※2を肌に効率良く届けて※3うるおいを与えるクレイパック。週1~2回の使用で、有用成分が届きやすい肌に整えて、毎日のスキンケアの効果をぐっと引き上げます。

◇V3 VSPIC ブライト デリバリー C（ビタミンC含有加工食品）

内容量：30包（1袋2粒） 価格：6,480円（税込）

美容オイルカプセルには、1回の摂取で長時間の吸収が可能なタイムリリースビタミンC※15と、美容オイル※16を独自技術で閉じ込め、錠剤にはうるおいキープが期待できるシステインペプチド含有酵母エキスと、ビタミンC※15の吸収をサポートする黒コショウエキスやマカを配合。

◇V3 VSPIC C マスク（シートマスク）

内容量：3枚 価格：2,750円（税込）

HARI※1に高純度のビタミンC※2を含有して配合。素肌力を高めることに着目したサジー※5やグルタチオン※13、複合ヒアルロン酸※17を配合した美容液タイプのシートマスクです。

※1 グロウスピキュール: シリカ（整肌） ※2アスコルビン酸（整肌）※3 角層まで

※4 保湿成分をシリーズ内UVアイテムで多く配合した、日焼け止め美容液（2026年1月時点・自社調べ）

※5 ヒポファエラムノイデス果実エキス（保湿）※6 整肌 ※7 保湿

※8 トリペプチド-1銅、アセチルヘキサペプチド-8、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-1、合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-3 （整肌）

※9 加水分解ムコ多糖、ヒアルロン酸Na（低・中・高）、ヒアルロン酸クロスポリマ-Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（保湿）

※10 年齢に応じたケア ※11 イノスピキュール：加水分解カイメン（整肌）、グロウスピキュール：シリカ（整肌）

※12 イノスピキュール：加水分解カイメン（整肌） ※13 整肌 ※14 肌コンディショニング剤 ※15 L-アスコルビン酸

※16 MCTオイル（中鎖脂肪酸油）、食用オリーブオイル、米胚芽油（米油）、アルガン油

※17 ヒアルロン酸Na、加水分解ムコ多糖、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（全て保湿）

会社情報

■SPICAREシリーズ販売

会社名：株式会社BJC

代表取締役：山本 将孝

事業内容：スキンケア製品やヘアケア製品、美容・健康に関連するさまざまなアイテムの販売

所在地：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-18-2 明東ビル4F

TEL：092-202-7007

■SPICAREシリーズ企画

会社名：株式会社CHARIS&Co.

代表取締役：藤木 貴子

事業内容：美容商材卸、商品企画

所在地：〒840-0015 佐賀県佐賀市木原3-3-11