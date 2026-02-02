株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営する旅行情報サイト『じゃらんニュース』は、「宿の看板猫」に関するアンケート調査を行いましたので、その結果をお知らせします。TOP5にはかわいらしさと人懐っこさ、さらに自慢の接客スタイルを持つ看板猫がランクインする結果となりました。なお、本内容は旅行情報サイト『じゃらんニュース』でも紹介しております。

https://www.jalan.net/news/article/897995/

■人懐っこくておしゃま、食いしん坊で好奇心旺盛なおてんば娘「みみたん」が1位を獲得

『じゃらん』会ってみたい！宿の看板猫ランキング2026

2月22日の「猫の日」を前に、『じゃらんニュース』では毎年恒例の旅館・ホテルの看板猫に関する調査を実施しました。会ってみたい看板猫2026の第1位は、ふわふわの長毛ともふもふの尻尾が自慢のみみたんが獲得。「かわいい」という声に加え、「見た目が好み」「癒やされそう」といったコメントが多く寄せられました。続く第2位のナラは、そのかわいらしさを推す声に加え「人懐っこそう」という雰囲気が人気を集めたようです。ランクインした看板猫たちは、愛らしい仕草だけでなく、それぞれの個性が光る接客スタイルも魅力です。ぜひ「猫の日」に、会いに行ってみてはいかがでしょうか。

■愛らしさ満点！かわいくて癒やされる看板猫がランクイン

1位：みみたん

2025年にやってきたみみたんは、ふわふわの長毛と優雅に揺れるもふもふの尻尾が自慢のチャトラ柄の猫。人懐っこくておしゃま、食いしん坊で好奇心旺盛なおてんば娘です。普段は6匹の仲間たちと元気いっぱいに走り回っていますが、姉妹猫のキナコと寄り添ってかわいらしく眠る姿はまるで天使のようなかわいらしさ。会えばきっと、その愛らしさに魅了される看板猫です。

・こだまの湯 山口屋旅館【栃木県】https://www.jalan.net/yad343277/

2位：ナラ

ナラはまだ新人ながら、持ち前の人懐っこさと愛嬌でお客さまに大人気です。7匹の先輩猫たちから接客スキルを学びつつ、まだまだお子さまな一面も健在。チェックアウトを見届けた後は、お気に入りスタッフの膝でお昼寝するのが日課。その愛らしい寝顔とユニークな寝相は、従業員を癒やす存在になっています。

・ヴィラ勝山アヴェール【千葉県】https://www.jalan.net/yad343960/

3位：かぼす

4歳になる看板猫・かぼすは、チェックイン時には玄関やフロントで堂々とお出迎えし、女将と一緒に部屋へ案内する頼れる存在です。先代に負けない貫禄を身に付け、接客もそつなくこなすしっかり者。しかし、時には客室でお客さまとくつろいだりもし、なでなでされると一瞬で甘えっ子に変身！ギャップがたまらない、心和む接客スタイルが自慢です。

・宿房 花しのぶ【大分県】https://www.jalan.net/yad300892/

4位：タクちゃん

昔は臆病な性格だったタクちゃん。今ではお客さまのお出迎えもできるようになった頑張り屋の看板猫です。チャームポイントは真っすぐ立つ尻尾と大きな声！兄貴分のチャーチャが大好きでいつも後ろを追いかけています。まだまだ甘えん坊な一面もある、よく寝るおっとりさんです。

・岩魚茶舎【山梨県】https://www.jalan.net/yad348749/

5位：おやかた

元ボス猫のおやかたは、ボス争いに負けて花かざしの看板猫に転身。物おじせず初めての人にも堂々と対応しています。１番のチャームポイントはかぎしっぽ。不満があるとブンブン振り回すほか、先っぽをピコピコ動かす仕草は必見。そのユニークな尻尾さばきに、きっと目が釘付けになります。

・姫宿 花かざし【愛知県】https://www.jalan.net/yad301154/

※猫の日＝「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫とともにこの喜びをかみしめる記念日を」という趣旨で1987年に日本の「猫の日実行委員会」が「ニャン（２）ニャン（２）ニャン（２）」という猫の鳴き声の語呂合わせで2月22日に定められました

※紹介している内容は2026年1月16日時点の情報です

調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：全国20代～50代

有効回答数：1,044名

調査実施期間：2025年12月22日（月）～2025年12月24日（水）

調査機関：インテージ

