母子手帳アプリ『母子モ』が静岡県河津町で提供を開始！

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が静岡県賀茂郡河津町にて導入され、『かわづっこアプリ』として2月2日（月）より提供を開始します。

河津町では、「育てるまち かわづ」を基本理念とし、未来を担う子どもたち一人ひとりがいきいきと輝くことができるよう、地域が一体となって子どもたちを育てるまちづくりを目指しています。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、810以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、こども家庭庁が目指す、令和8年度からの電子版母子健康手帳の原則化※1に先駆けて運用を開始します。

『母子モ』は、予防接種のスケジュールや健診結果の管理、地域の情報配信などをスマートフォンやタブレット端末、PCにて簡単にサポートするアプリです。データはクラウド上に保存されているため、災害などによる母子健康手帳紛失時のバックアップになるほか、他市区町村への転居時や機種変更時の継続利用にも対応しており、安心して使い続けることができます。

◆子どもの心豊かな成長とともに保護者の安心も支える静岡県河津町で『母子モ』の提供を開始！

河津町では、多様な子育て世帯を地域の中で支え合う社会の実現を目指し、様々な子育て支援策を展開しています。

河津町地域子育て支援センター「かわづっこひろば」では、保育士または子育て支援員資格を持つ職員が常駐し、保護者が育児の不安や悩みをいつでも気軽に相談できる体制が整っています。また、手遊びや絵本を楽しむ「わくわくタイム」をはじめ、子育て支援団体によるサークル活動の実施など、町の子育て支援拠点として幅広いサポートを行っています。

今回、町の取り組みを子育て世帯にもっと便利に活用してもらうために、子育て情報発信の新たなツールとして、『母子モ』が採用されました。

◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート！

河津町に採用された『かわづっこアプリ』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、町が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

育児日記として使用できる「できたよ記念日」は、こども家庭庁の母子健康手帳様式例などを元に作成し、母子健康手帳の「保護者の記録」を含む発達段階や子育てにかかわる記念日を写真やメッセージと共に記録できるだけでなく、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えています。

また、感染症などの影響により社会的に環境変化が起こった際にも、アプリを通じて自治体からの注意情報や保健師からのアドバイスといった大切な情報をテキストや動画で必要な人に即時に届けることができるなど、非常時においても安心して出産・子育てができる環境づくりをサポートします。

＜『かわづっこアプリ』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX(R)』※2では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※3を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：かわづっこアプリ

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

