【ORIX HOTELS & RESORTS】2026年7月3日（金）開業！　　「クロススイーツ東京浅草」本日より予約受付開始

ORIX HOTELS & RESORTS（運営会社：オリックス・ホテルマネジメント株式会社、本社：東京都港区、取締役社長：似内 隆晃）が展開する、新たなライフスタイル・アパートメントホテルブランド「CROSS Suites」一号店となる「クロススイーツ東京浅草」を2026年7月3日（金）に開業します。これに先立ち、本日2026年2月2日（月）より宿泊予約の受付を開始します。

クロススイーツ東京浅草 予約サイト：

https://www.orixhotelsandresorts.com/concept/cross-suites/

ミニキッチンやランドリーを備え、中長期滞在に快適な「スイートルーム」（一例）

新ブランド「CROSS Suites」は、“滞在を通じて人・街・体験が交差する場”を提供し、グループ滞在や中長期滞在にも対応可能な客室構成、快適性と機能性を兼ね備えた空間づくりを特徴としています。

「クロススイーツ東京浅草」は、歴史と文化が息づく浅草エリアに立地し、観光において利便性の高い滞在拠点となることを目指したホテルです。「遊ぶ、知る、出会う、浅草ネイバーズライフ」をテーマに、地域と深くつながり、思いがけない発見や出会いにあふれた滞在体験をご提供します。客室は全78室。和傘や提灯をモチーフにしたライトなど、日本的なデザインの和室のコンセプトルームや、オリックス不動産株式会社が運営を行う「すみだ水族館」とコラボレーションしたコンセプトルームをご用意。「すみだ水族館」の目玉展示のいきもののひとつ「金魚」に着想を得た、デザインや演出を取り入れました。その他、居心地の良さを大切に、ミニキッチンやランドリーを備えた客室など、滞在スタイルに合わせてお選びいただけます。

■コンセプトルーム「浅草タタミルーム」（1室）について

浅草寺が見えるバルコニーと畳のくつろぎスペースを設けた、唯一の和室タイプの客室です。浅草の伝統的な工芸品である和傘や提灯をモチーフにしたライト、葛飾北斎が描いた富士山と浅草寺の浮世絵をモチーフとしたふすま、雷門をイメージした壁面の配色など、浅草の魅力を感じられるデザインです。寝具は布団となっており、日本的な和室や寝具を体験したい海外のお客さまにも楽しんでいただける客室です。

浅草タタミルーム（一例）

■コンセプトルーム「東京金魚スイートルーム」（1室）について

クロススイーツ東京浅草では、近隣の墨田区押上にある「すみだ水族館」とオリックスグループ内のつながりを生かし、東京の金魚文化をテーマにしたコラボレーションルームをつくりました。すみだ水族館の展示で紹介されている“東京の金魚文化”から着想を得て、上から楽しむ“上見”と横から眺める“横見”、それぞれの金魚の美しさを客室のデザインに反映。東京に縁のある金魚の選定はすみだ水族館が監修し、ベッドルームの壁面や天井にのびやかに泳ぐ姿が表現されました。リビングには、江戸町民が金魚を愛でる浮世絵のエッセンスを取り入れ、東京らしい文化の息づかいを感じられるイマ―シブな空間に。浅草と押上という東京下町の魅力を旅の中で楽しめる、遊び心あふれる客室です。

東京金魚スイートルーム（一例）

■すみだ水族館について

すみだ水族館は、東京スカイツリータウン(R)内に位置する完全屋内型水族館です。「近づくと、もっと好きになる。」をコミュニ―ケーションコンセプトとして掲げ、さまざまな角度から眺められる水槽や、アクリル板を通さずに観察できる展示など、いきものの息づかいを間近に感じられる展示が特徴です。また、江戸文化とも縁の深い金魚をはじめ、文化や地域性と結びついた展示にも力を入れており、都市にいながら自然や文化に触れられる体験を提供しています。地域や企業とのコラボレーションにも積極的に取り組み、多くの来館者に親しまれています。

■クロススイーツ東京浅草／客室（全78室）

2名～6名さまでご利用いただける、スタンダードルームからプレミアムスイートルームまで11つの部屋タイプをご用意。全室にミニキッチンや電子レンジを完備。一部ランドリー付きのお部屋もございます。

※ミニキッチンには、IHやガスコンロは設置しておりません。食器類は各客室内にご用意しております。

スーペリアルーム（一例）デラックスファミリールーム（一例）

■開業記念プラン

開業を記念したベストレートプランをご用意しました。

地域とつながり、思いがけない発見や出会いにあふれた浅草ネイバーズライフをお楽しみください。

クロススイーツ東京浅草について：

クロススイーツ東京浅草は、「CROSS Suites」ブランドの第一号店として、東京都台東区浅草に2026年7月3日（金）に開業予定のライフスタイル・アパートメントホテルです。歴史と文化が息づく浅草エリアに位置し、観光の拠点として高い利便性を備えています。最大6名まで宿泊可能な全78室・11タイプの客室を展開し、ミニキッチンやランドリーを備えた客室、コンセプトルームなど、多様な滞在ニーズに対応。ゲスト同士の交流を促すラウンジ「Hang Out @CROSS Suites」を設け、地域をより深く楽しめる発見や出会いにあふれた「浅草ネイバーズライフ」を提供します。

クロススイーツ東京浅草 特設ページ：



CROSS Suitesについて：

CROSS Suites（クロススイーツ）は、ORIX HOTELS & RESORTSが展開するライフスタイル・アパートメントホテルブランドです。ブランドプロミス「Cross Paths, Share Stories」のもと、旅先で出会う人や街、文化との交差から生まれる体験を大切にしています。ホテルを拠点に地域に溶け込み、暮らすように旅をすることで、その土地ならではの日常や発見に出会える滞在を提案。グループや中長期滞在を想定した空間設計に加え、ゲスト同士が自然につながる仕掛けを通じて、旅の記憶に残る時間を創出します。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年7月に「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト：

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント：



オリックス・ホテルマネジメントは、オリックスグループの運営事業を担う会社として、現在、国内で28施設の多種多様な旅館・ホテル、研修施設の運営をおこなっています（第三者に運営を委託している施設を含む）。2026年7月の「クロススイーツ東京浅草」の開業により、運営施設は29施設となり、そのうち15施設は、事業ブランド「ORIX HOTELS＆RESORTS」の施設として、「また行きたい、と思っていただける場所。」をブランドコンセプトに、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。また、水族館やふぐ料理店の業務支援も行っています。

オリックス・ホテルマネジメント株式会社 公式ウェブサイト：