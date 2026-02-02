不動産業界の「若手採用難・定着難」に新たな選択肢　育成型正社員派遣「AnewS Career（アニューズキャリア）」を不動産領域で本格展開

株式会社綜合キャリアオプション

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループで人材派遣、人材紹介、BPO事業を担う株式会社綜合キャリアオプション（以下綜合キャリアオプション、本社：東京都新宿区、代表取締役：神保紀秀・大泉高太）は、正社員派遣サービス「AnewS Career（アニューズキャリア）」において、不動産業界（賃貸管理・仲介・社宅代行等）での利用拡大に向け、同領域での展開を本格化することをお知らせします。

「AnewS Career」は首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）と大阪府を対象エリアとしてサービスを提供しており、全業種合計で約200名の若手正社員が稼働しています。その中で、先行して導入された不動産関連企業において「採用コスト削減」や「定着率向上」の成果が実証されたことを受け、2026年度は不動産領域への人材供給を強化し、サービス全体で400名規模への拡大を計画しています。

高齢化の進行と、「育つ前に辞めてしまう」業界のジレンマ

国土交通省の調査によれば、不動産業界の就業者の年齢構成をみると2015年時点で60歳以上が約５割と高齢化が進んでいる（＊１）としており、若年層の採用や定着に課題を抱えています。 特に、賃貸仲介や管理の現場では、1～3月の繁忙期に業務負荷が集中するため、新人教育に時間を割くことが難しく、「経験を積む前に離職する」「ベテランへの負荷が偏る」という悪循環が課題となっていました。

＊１ 国土交通省 『不動産業ビジョン2030参考資料集』

「AnewS Career（アニューズキャリア）」が不動産現場に選ばれる3つの理由

１.「人材派遣」の受け入れやすさと「正社員」の責任感を両立

「AnewS Career」は、当社の正社員として採用された人材を派遣する無期雇用派遣（常用型派遣）サービスです。 一般的な登録型派遣とは異なり、雇用が安定しているため、スタッフの帰属意識や責任感が高まりやすく、長期的な定着が見込めます。労働者派遣法に基づく就業期間の制限もないため、将来のコア人材として中長期的な計画で受け入れることも可能です。

２. 教育コストを削減する「事前研修制度」

配属前に「ビジネスマナー」「PCスキル」に加え、不動産売買・管理会社出身スタッフや有資格者を含む不動産業界に精通した専門メンバーが「業種別（賃貸管理、社宅代行、賃貸仲介、不動産売買等）の基礎知識」に関する研修を実施しています。 現場のOJT負担を最小限に抑え、配属初日からスムーズに実務に入れる「準・即戦力」として、特に繁忙期の現場で重宝されています。

３. 繁忙期だけの「スポット増員」から「長期への切替え」まで柔軟に対応

「まずは繁忙期の3カ月間だけ増員したい」といったニーズにも対応可能です。 また、スポット期間中の働きぶりを評価し、4カ月目以降も長期派遣として継続するケースや、昨年の経験者を翌年の繁忙期に再配置（リピート）することで、教育に時間をかけることなく増員を実現するケースなど、正社員派遣ならではの柔軟な運用が可能です。

不動産領域での活用事例

・【賃貸管理】コールセンター・事務センター

入居者対応および更新事務においては、ITリテラシーの高い若手人材を重点的に配置しました。その結果、従来は定着が課題となっていたコールセンター・事務センターにおいて、1年間の定着率が90%以上（＊2）と大幅に向上。採用コストおよび教育コストの抑制を実現し、安定的な運営体制の構築に寄与しています。

＊２ 綜合キャリアオプション調べ

・【社宅代行】契約進捗管理・精査業務

春の異動シーズンに伴う膨大な契約事務において、スポット（短期）派遣として導入。入社前研修の実施により即戦力としてスムーズに業務を開始し、繁忙期の短期間運用にも柔軟に対応することができました。また、期間限定の業務を通じて適性を評価後、そのまま長期契約へと移行。現在は通年の戦力として継続的に貢献しています。

・【賃貸仲介】店舗アシスタント

営業支援業務（電話対応や契約書作成等）のスタッフとして採用。高い定着率を背景に、派遣先企業による資格取得支援を受け、これまでに5名が専門資格を取得しました。入社後の研修を経て、現在は専門性の高い業務に従事。派遣先における営業効率の最大化に大きく貢献しています。

今後の展開

これまでに培った「若手人材の育成・定着ノウハウ」を生かし、不動産業界のDX推進や業務効率化に貢献します。 2026年度は不動産領域を重点分野の一つと位置づけ、400名規模（全業種計）への拡大をめざします。

【本サービスに関する問合せ先】

綜合キャリアオプション 不動産業界特化型BPOサービス担当

連絡先（代表）：03-6634-4510

メールアドレス：sc_realty＠cam-com.jp

webからの問合せ：https://sougo-career.co.jp/contact/

【会社概要】

綜合キャリアオプションは、人材派遣、人材紹介、BPO事業などを通じて個々人のキャリアと企業の人材課題解決の選択肢を増やし、人や企業が“いい仕事”ができる生きる力にあふれた社会の実現に貢献します。

本社： 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル37階

代表者： 代表取締役 神保紀秀・大泉高太

設立： 2001年８月

資本金： 5,000万円

事業内容：人材派遣事業、有料職業紹介事業、BPO事業

https://sougo-career.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者： 創業者 神保紀秀

創業： 2001年8月

売上高： 1,251 億円

資本金： 6.4 億円

従業員数：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数： 143 拠点

＊2025 年3 月31 日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/