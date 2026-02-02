株式会社CINC、AI検索最適化（GEO/LLMO）ツールに新機能を実装。引用ドメイン・ブランド言及数に関する分析業務を効率化

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、社内で開発・運用するAI検索最適化（GEO/LLMO）ツールにおいて、引用ドメインやブランドの言及状況を可視化し、分析できる新機能を追加いたしました。

本ツールのアップデートは、生成AIの回答アルゴリズムの変化に迅速に対応するとともに、コンサルティング業務の効率化と提供サービスの価値向上を目的として、継続的に実施しています。

＜新機能実装の背景＞

CINCでは現在、AI検索最適化コンサルティングサービスを提供するにあたり、自社開発のツールを活用し、分析業務の効率化と標準化を図っています。

コンサルティング業務の中でも、生成AIの回答内容や引用URL、ブランドの言及状況などの調査データを手作業で集計し、分析するには多くの時間と工数を要します。そこで、現場のコンサルタントからのフィードバックをもとに、入力した調査データを即座に集計し、分析しやすい形式にまとめる機能を開発・実装しました。これにより、分析業務に関する属人性の排除や、戦略立案スピードの向上などが期待されます。

＜新機能の主な内容＞

今回新たに実装した機能の概要は以下のとおりです。

＜新機能のポイント＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19378/table/446_1_c57740ba7c019687a7724237330beb17.jpg?v=202602020121 ]1．引用される傾向の高い情報源を特定

生成AIが回答する際、信頼性の高い情報源として引用しているドメインを、ランキング形式で把握できます。生成AIのモデル別、任意のカテゴリ別の集計も可能で、自社・競合サイトの引用数や、特定のプロンプトで引用されやすいドメインの傾向を把握するのに役立ちます。

2．回答上のシェアを競合と比較し、対策領域を選定

任意で設定したカテゴリについて、自社および競合ブランドが生成AIに言及されている数や比率をマトリクス形式で表示します。競合と比較して自社ブランドの言及数が少なく、重点的な対策が求められるカテゴリの選定に活用します。

3．ブランドが「どう語られているか」調査する工数を大幅に削減

膨大なプロンプトと生成AIの回答データの中から、特定のブランド名やキーワードを含むものを効率的に検索できます。「自社のみが言及されている回答」や「競合と併記されている回答」などの絞り込みも可能で、ブランドが言及されている文脈の調査・分析工数の削減が見込まれます。

本ツールは、コンサルティングサービスをご契約中のお客さまにも順次提供を予定しております。

CINCでは今後も、AI検索最適化（GEO/LLMO）ツールの機能開発に注力し、お客さまの課題解決と成果創出に貢献してまいります。

＜ご参考＞

■ CINCのAI検索最適化（GEO/LLMO）について

https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

■ AI検索最適化（GEO/LLMO）の無料診断

現在、AI検索最適化（GEO/LLMO）に関する無料診断サービスを提供しております。自社コンテンツが生成AIプラットフォームにどの程度表示・引用されているかを確認したい方は、以下よりお申し込みください。

https://consulting.cinc-j.co.jp/geo_diagnosis

■ CINCのマーケティングDXサービス

- デジタルマーケティング戦略設計コンサル- コンテンツマーケティングコンサル- AI検索最適化（GEO/LLMO）コンサル- SEOコンサル- SNSコンサル- コンバージョン改善コンサル- 広告運用代行- YouTubeマーケティングコンサル- - YouTubeチャンネル運用コンサル- - YouTuberタイアップ戦略設計・配信

■ Keywordmap（キーワードマップ）について

膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

Keywordmapの無料トライアルはこちら：https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社CINC

mail：marketing.s@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/