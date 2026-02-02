【JAF宮崎】「安全運転技術向上イベント　チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦」の開催に協力

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）宮崎支部（支部長 百野 正剛）は2026年2月22日（日）、法華嶽（ほけだけ）公園（宮崎県国富町）においてJAF加盟クラブ「アライズモータースポーツ宮崎」が開催する「安全運転技術向上イベント チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦」に協力します。

オートテスト詳細ページを見る :https://jaf.link/4526autotest01

オートテストは、競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要でマイカーで気軽に参加できます。「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいモータースポーツ競技です。

オートテストに出場すると、本格的なモータースポーツ競技会の入口となる国内Bライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。

【オートテスト開催概要】

安全運転技術向上イベント チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦

■日時

2026年2月22日（日）受付9時～、表彰式13時～（予定）

■会場

法華嶽公園 第二駐車場特設会場

（宮崎県東諸県郡国富町深年880-1224）

■参加料

○事前申込

・JAF会員／ライセンス保持者／大会サポーター※：エンジョイクラス 2,000円、エキスパートクラス 3,000円

・一般：エンジョイクラス 4,000円、エキスパートクラス 6,000円

○当日申込

・当日参加申込者：事前参加申込料に＋500円

※「大会サポーター」は以下いずれかの条件達成で適用されます

１.チャレンジオートテスト宮崎公式LINEを友だち追加

２.次戦にも参加可能な方

３.SNSなどで情報を拡散

４.その他、本イベントを応援してくれる方

■募集定員

全クラスを通じて40台前後

※定員になり次第締め切ります。

■申込締切

2026年2月21日（土）

■申込方法

JAFホームページ（下記URLもしくは二次元コード）を参照

⇒ https://jaf.link/4526autotest01

■主催

JAF加盟クラブ アライズモータースポーツ宮崎（AMS宮崎）

～オートテストとは？～

⇒ https://jaf.link/4526autotest_summary01

申込方法についてのJAFホームページはこちら

このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）宮崎支部 推進課

Tel：0985-52-4511（平日 10:00～17:00）