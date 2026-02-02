【JAF宮崎】「安全運転技術向上イベント チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦」の開催に協力
一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）宮崎支部（支部長 百野 正剛）は2026年2月22日（日）、法華嶽（ほけだけ）公園（宮崎県国富町）においてJAF加盟クラブ「アライズモータースポーツ宮崎」が開催する「安全運転技術向上イベント チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦」に協力します。
オートテスト詳細ページを見る :
https://jaf.link/4526autotest01
オートテストは、競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要でマイカーで気軽に参加できます。「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいモータースポーツ競技です。
オートテストに出場すると、本格的なモータースポーツ競技会の入口となる国内Bライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。
【オートテスト開催概要】
安全運転技術向上イベント チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦
■日時
2026年2月22日（日）受付9時～、表彰式13時～（予定）
■会場
法華嶽公園 第二駐車場特設会場
（宮崎県東諸県郡国富町深年880-1224）
■参加料
○事前申込
・JAF会員／ライセンス保持者／大会サポーター※：エンジョイクラス 2,000円、エキスパートクラス 3,000円
・一般：エンジョイクラス 4,000円、エキスパートクラス 6,000円
○当日申込
・当日参加申込者：事前参加申込料に＋500円
※「大会サポーター」は以下いずれかの条件達成で適用されます
１.チャレンジオートテスト宮崎公式LINEを友だち追加
２.次戦にも参加可能な方
３.SNSなどで情報を拡散
４.その他、本イベントを応援してくれる方
■募集定員
全クラスを通じて40台前後
※定員になり次第締め切ります。
■申込締切
2026年2月21日（土）
■申込方法
JAFホームページ（下記URLもしくは二次元コード）を参照
⇒ https://jaf.link/4526autotest01
■主催
JAF加盟クラブ アライズモータースポーツ宮崎（AMS宮崎）
～オートテストとは？～
⇒ https://jaf.link/4526autotest_summary01
申込方法についてのJAFホームページはこちら
このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。
一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）宮崎支部 推進課
Tel：0985-52-4511（平日 10:00～17:00）