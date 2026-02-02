【JAF宮崎】「安全運転技術向上イベント　チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦」の開催に協力

一般社団法人　日本自動車連盟


一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）宮崎支部（支部長 百野 正剛）は2026年2月22日（日）、法華嶽（ほけだけ）公園（宮崎県国富町）においてJAF加盟クラブ「アライズモータースポーツ宮崎」が開催する「安全運転技術向上イベント　チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦」に協力します。


https://jaf.link/4526autotest01

オートテストは、競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブなどの装備も不要でマイカーで気軽に参加できます。「走行タイム」だけではなく、「運転の正確さ」も競う新しいモータースポーツ競技です。


オートテストに出場すると、本格的なモータースポーツ競技会の入口となる国内Bライセンスの申請資格を取得できます（申請料別途必要）。


【オートテスト開催概要】


安全運転技術向上イベント　チャレンジオートテスト宮崎2026シリーズ第1戦



■日時


2026年2月22日（日）受付9時～、表彰式13時～（予定）



■会場


法華嶽公園　第二駐車場特設会場


（宮崎県東諸県郡国富町深年880-1224）



■参加料


○事前申込


・JAF会員／ライセンス保持者／大会サポーター※：エンジョイクラス　2,000円、エキスパートクラス　3,000円


・一般：エンジョイクラス　4,000円、エキスパートクラス　6,000円



○当日申込


・当日参加申込者：事前参加申込料に＋500円



※「大会サポーター」は以下いずれかの条件達成で適用されます


１.チャレンジオートテスト宮崎公式LINEを友だち追加


２.次戦にも参加可能な方


３.SNSなどで情報を拡散


４.その他、本イベントを応援してくれる方



■募集定員


全クラスを通じて40台前後


※定員になり次第締め切ります。



■申込締切


2026年2月21日（土）



■申込方法


JAFホームページ（下記URLもしくは二次元コード）を参照


⇒　https://jaf.link/4526autotest01



■主催


JAF加盟クラブ　アライズモータースポーツ宮崎（AMS宮崎）



～オートテストとは？～


⇒　https://jaf.link/4526autotest_summary01




このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。


一般社団法人　日本自動車連盟（JAF）宮崎支部　推進課


Tel：0985-52-4511（平日　10:00～17:00）