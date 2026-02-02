2/13（金）子どもたちの思考力育成を考えるオンラインセミナー|「Next GIGA語ろう！」第4回開催

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、教育委員会・学校関係者を対象としたオンラインセミナー「Next GIGA語ろう！2026」の第4回を、2026年2月13日（金）に開催いたします。

今回のテーマは「思考力の育成」。関西大学教授の黒上 晴夫氏をゲストに迎え、思考を促す「シンキングツール（思考ツール）」を切り口として、子どもたちの思考力をどのように育てていくかを考えます。

詳細：【教育委員会向け】オンラインセミナー「Next GIGA語ろう！2026」(https://help.loilonote.app/--692925c503e7f1802e7b058b)

概要

生成AIの急速な普及により、単に知識を得るだけでなく、自ら問い、考え、判断する力の育成がこれまで以上に重要になっています。その中で、物事を比較したり、分類したり、要素同士を関連づけたりする力（思考スキル）を支える道具として、「シンキングツール（思考ツール）」が注目されています。

一方で、思考スキルそのものや、各シンキングツールがどの思考スキルを支えるのかについては、十分に共有されていない場合もあり、ツールが単なる「ワークシート」として使われてしまうことも少なくありません。

教育委員会向けオンラインセミナーシリーズ「Next GIGA語ろう！2026」第4回では、関西大学教授の黒上 晴夫氏をゲストに迎え、シンキングツールを「どう使うか」ではなく、「なぜ使うのか」という視点から捉え直します。思考スキルの理論的背景を整理しながら、教室・学校・自治体に「思考する文化」をどのように根付かせていくのか、実践事例を交えてご紹介いただきます。

詳細・お申し込み

【次回予告】質の高い探究的な学びの実現（2/18開催）

次回は、2月18日（水）に「質の高い探究的な学びの実現」をテーマに開催します。桐蔭学園理事長・桐蔭横浜大学教授の溝上 慎一氏をゲストに迎え、探究的な学びに関する学術的かつ基本的な考え方や先進事例についてお話しいただきます。詳細は下記リンクよりご覧ください。

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※）は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約1万3000校、毎日290万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。