2026年6月、ツリーハウスカフェ「椿森コムナ」に、1日1組限定の宿泊空間がOPEN！世界的大工アーティスト「HISHIDA」による建築が千葉県初上陸！

株式会社拓匠開発（千葉県千葉市中央区、代表取締役 工藤英之）が運営するツリーハウスカフェ「椿森コムナ」は、2026年6月に、宿泊・飲食機能を備えた複合施設としてリニューアルいたします。

今まで半屋外であった椿森コムナに、世界的大工アーティスト「HISHIDA」が手がける木造建築が誕生し、1Fはカフェ、2Fは1日1組限定の泊まれる空間となります。

リニューアルコンセプト「the Gate to Neverland」

JR千葉駅徒歩9分。自然豊かな千葉公園の目の前の住宅街に残された小さな森。その小さな森に2015年に誕生した「椿森コムナ」は、ツリーハウスやキッチンカーのカフェのあるコミュニティスペースとして地域に愛されてきました。

オープンから10年。現在、千葉公園周辺ではエリアの価値向上を目指し、回遊を促す「ネバーランド構想」が進行しています。椿森コムナはその構想において、このエリアを訪れる人たちの「Gate＝入口」として、地域の情報が集まる拠点へと進化します。宿泊機能も加わることで、今まで千葉を素通りしていたインバウンドのお客様にも、立ち止まってこの街をより深く味わってもらうきっかけを作ります。

1. 世界が注目する大工アーティスト「HISHIDA」千葉県初の建築プロジェクト

リニューアル３つの注目ポイント

新たな建築の設計を手がけるのは、長野県坂城町を拠点に世界的に高い評価を受ける「HISHIDA」。木造建築の可能性を追求し続け、伝統的な手仕事に新たな価値観を加えていく「HISHIDA」の、千葉県初プロジェクト*となります。 椿森コムナの最大の特徴であるツリーハウスや森を最大限に活かした木造建築が誕生します。

*「HISHIDA」公式情報（2026年2月時点）

■ 「HISHIDA」について

大工アーティスト菱田昌平が創業して14年（2026年時点）。「手仕事」「素材感」「美しさ」を軸に、時間と共に価値が深まる住まいをつくり続けています。

「古る、美る。（ふるびる）」という思想のもと、職人の手仕事と地球の素材を生かし、経年変化を“経年美化”へと変える建築を提案。国内外から注目を集め、Instagramの総フォロワー数は50万人超。地域活動としては社有林を取得し、地元の木を使った家づくりにも取り組んでいます。

HP：https://hishidak.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hishidakoumuten/

https://www.instagram.com/shohei_hishida/

■ 菱田昌平（HISHIDA）の椿森コムナリニューアルへの想い

初めて椿森コムナを訪れた時、ここだけ違う風が吹いているような、異世界のような心地よさを感じました。10年続いてきたこの場所で、次の10年を作るなら、自分がずっと温めてきた15-16世紀のフランスの木造建築を再現したいと直感しました。

実は、フランスの古い街並みは、日本の社寺建築と非常に似ています。当時の手仕事を日本で、現代の職人で再現することで新たな価値を生み出したいです。1年目より2年目、10年目と美しくなり、違う表情を見せてくれる。完成がゴールではなく、街の人に愛されながら育っていく、そんな建築を作ります。

2. キッチンカーから常設店舗へ、雨の日も楽しめる森のカフェ（1F）

2015年のオープン以来、屋外のキッチンカー営業で地域に愛されてきた椿森コムナに、ついに常設の屋内スペースが誕生します。温かみのある木造建築の空間に、開放的なオープンキッチン。これまでの親しみやすい雰囲気はそのままに、天候に左右されることなく、いつでも快適にお食事をお楽しみいただけるようになります。

1Fカフェ内観イメージパース ※作成：HISHIDA

メニューは、キッチンカー時代から人気のハンバーガーを引き続き提供。さらに、こだわりのクラフトビールやクラフトドリンクなど、新たなラインナップも検討中です。

3. 1日1組限定「名建築に、泊まる」極上の滞在体験（２F）

店長イチオシ！KOMUNAバーガー（2026年1月現在）

建物の2Fには、1日1組限定の宿泊空間が誕生。「HISHIDA」による手仕事を随所に感じられる特別な一室となっています。

そこで過ごす時間は、まるで名建築が自分の家になるような贅沢さ。朝、小さな森の中で目覚め、ここを拠点に「ネバーランド構想」の広がる千葉という街を探索。そんなふうに、千葉の街を堪能する拠点となるような滞在を提案します。

2Ｆ内観イメージパース ※作成：HISHIDA
上棟記念・椿森コムナオリジナル「もちまきイベント」開催のお知らせ

この椿森コムナの新しい建築の上棟を記念し、地域の皆様と一緒に建物の完成を願う「もちまきイベント」の開催を予定しています。（時期は2026年3月上旬頃）

上棟とは、建物の骨組みが完成する重要な節目で、建物がその土地に根付いていく最初の1日となります。この大切な瞬間をお祝いし、福を分かち合う伝統行事「もちまき」になぞらえた、コムナオリジナルのイベントを用意いたします。日時などの詳細が決まり次第、椿森コムナのInstagramにてお知らせいたします。

Instagram：https://www.instagram.com/tsubakimori_komuna/

＜施設概要＞

施設名称 ：椿森コムナ

所在地 ：千葉県千葉市中央区椿森１丁目２１－２３

営業時間 ：

〈2026年2月1日(日)～2月28日(土)〉

◆土曜日・祝日：11:00～16:00 ◆日曜日：7:00～16:00 ※定休日：平日 ※雨天・荒天時はCLOSEとなります。

〈3月1日(日)～3月19日(木)〉

◆平日・土曜日：11:00～17:00 ◆日曜日：7:00～17:00 ※雨天・荒天時はCLOSEとなります。

〈3月20日(金)以降〉

◆平日・土曜日：11:00～21:00 ◆日曜日：7:00～18:00 ※雨天・荒天時はCLOSEとなります。

椿森コムナHP：https://www.tsubakimorikomuna.com/

企画・建築ディレクション：株式会社拓匠開発

運営：株式会社エレキャスリゾート、Goodies株式会社

建築設計：株式会社菱田工務店

建築施工：株式会社菱田工務店、株式会社拓匠開発

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社拓匠開発 荒井百子

TEL：043-309-2011

MAIL：kad-koho@takusho.co.jp