SIGNATE、経済産業省主催「マナビDX Quest」修了生・協働企業が集うMeetupに登壇

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、経済産業省が主催する『マナビDX Quest つながる・ひろがる Meetup ～実践的な学びと成果の発信＆交流～』において、代表取締役社長の齊藤 秀が基調講演に登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、DX・AI人材育成プログラム【マナビDX Quest】の修了生および協働企業が参加し、プログラムを通じて得られた実践的な学びや成果を共有するとともに、参加者同士の交流を目的として実施するものです。



当日は、経済産業省 共創空間「ベツナナ」を会場として活用し、対面とオンライン配信を併用したハイブリッド形式で開催します。

詳細： https://dxq.manabi-dx.ipa.go.jp/event.html(https://dxq.manabi-dx.ipa.go.jp/event.html)

■ 開催概要

- イベント名： マナビDX Quest つながる・ひろがる Meetup～実践的な学びと成果の発信＆交流～- 日時： 2026年2月16日（月）18:30～20:30（予定）- 会場： 経済産業省 共創空間「ベツナナ」（東京都千代田区霞が関1-3-1 別館7階）- 形式： 対面（定員50名程度）＋オンライン配信- 参加費： 無料（事前申込制）- 対象： 下記のような方におすすめです。・マナビDX Quest修了生・マナビDX Questにご関心のある個人・企業の人材育成担当者・自治体のDX教育・投資等の担当者・デジタル教育事業者 など

■ プログラム（予定）

- 開会のご挨拶- 基調講演（SIGNATE代表の齊藤がセッションに登壇）- 修了生によるパネルディスカッション- 協働企業・修了生による成果共有- 写真撮影- ネットワーキング（希望者のみ／現地参加者限定）

■ 参加申込について

- 個人の方はこちらから(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Cy_7LSFNaEKVWXKSYUTJGJetsyys5GNMoADVmrAEdnRURDFNOUcyRzNRVFdZTElKQ1JCOUlYWktOUi4u&route=shorturl)- 協働企業/事業者/自治体等の組織の方はこちらから(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Cy_7LSFNaEKVWXKSYUTJGJetsyys5GNMoADVmrAEdnRUOUw1RjQyMlhQWVFTVEhYS1A4NExLTkhZMC4u&route=shorturl)

■ マナビDX Questについて

マナビDX Questは、DX・AI人材の育成を目的とした実践型プログラムです。受講者は、座学による知識習得に加え、実際の業務課題や企業との協働を通じて、DX・AI活用の実践力を高め、成果創出を目指します。

本プログラムの全体概要については、以下の公式サイトをご参照ください。

詳細：https://dxq.manabi-dx.ipa.go.jp/

株式会社SIGNATEは、マナビDX Questの実施事業者として、プログラム設計から運営まで、実践的な学習機会を提供しております。SIGNATEが提供するマナビDX Questの詳細は、以下をご参照ください。

詳細：https://service.signate.jp/manabi-dx-quest-2025

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp