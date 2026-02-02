【特別対談】「70歳への挑戦、まだ登るで」ジャズ・シンガー綾戸智恵氏 × デポルターレクラブ代表・竹下雄真の特別対談を公開

株式会社ポジティブ

デポルターレクラブには、トップアスリート、経営者、文化人、芸能人など幅広い業界の一流の方が多く通っていただいています。そうした一流の会員様がトップランナーとして走り続けるためには、ライフスタイルや日常の習慣にその理由が隠されています。そこで、デポルターレクラブでは、代表・竹下雄真と会員様との対談企画をスタート。日ごろ実践している健康法やウェルネスに対する考え方、そして、忙しい日々の中、どのようにスケジュールを管理しているかを聞き、一流の会員様が一流である所以に迫ります。

連載第7回目／ゲスト：ジャズ・シンガー 綾戸 智恵氏

竹下代表が20代の頃からトレーニングを共にしてきた綾戸智恵氏。多忙を極めた全盛期から、お母様の介護、そして自身の股関節の手術や今回の圧迫骨折という困難が続きました 。 しかし、リハビリ中に「天井のシミを見て、このままではいけない」と一念発起し、再びデポルターレクラブの門を叩きました 。今回の対談では、かつてのトレーニング経験が筋肉に刻まれている「マッスルメモリー」の重要性と、年齢を理由に限界を決めない生き方について語り合っています 。

詳細を見る :https://www.deportareclub.com/interview/008/

関連情報：綾戸智恵セルフ・プロデュース・アルバム「UMAMI」

タイトル： UMAMI

発売日： 2026年2月2日

内容： 綾戸智恵、68 歳。40 歳でデビューし古希が覗けてきた今、セルフ・プロデュースする今作「UMAMI」。「私の味ってどれ︖これかなぁ！︖」というところから始まったアルバム制作。満を持して登場する楽曲達は、マービン・ゲイやティナ・ターナーの「I Heard It Through The Grapevine」をバンドサウンドで、バカラックの「I Say A Little Prayer」をオルガンで、またしても選ばれし「Route 66」は 68 歳バージョンとして更に Jazzy な仕上がり。街で⽿にしてもう一度歌いたくなった「Hallelujah」で深い祈りを。ミュージカル曲として名高い「Smoke Gets In Your Eyes」では壮大なストリングスも。ジャニス・イアンの「Jesse」ではカルテットでしっとり。そして何といっても今作では、綾戸智恵 CD 史上初の日本語詞を歌唱「My Blue Heaven(私の⻘空)」が郷愁と和みを誘います。ジャズのみならず、ブルース、ソウル、ポップスと、沁み渡る歌と演奏が心地よく次から次へとやってきます。

デポルターレクラブは、単なるトレーニングに留まらず、ヘルスコンシャスなライフスタイルにインスピレーションを与え、人生のパフォーマンスを高めるための最高に上質な体験を、今後もご提供してまいります。

