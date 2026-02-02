富士フイルム株式会社

2026年３月6日（金）-３月26日（木）

会場 ： フジフイルム スクエア 入館無料

■ 写真展の見どころ

・日本を代表するスポーツ写真家水谷章人が、独自の視点と感性で切り取った思いも寄らないシー

ンに驚かされます。

・「記録」から「表現」へ─記録写真を芸術作品として再構築する水谷のビジョンから、スポー

ツ写真の新しい夢や未来を感じさせます。

■ 写真展概要

スポーツ写真の第一人者、水谷章人が歩んだ60年の軌跡と新たな挑戦を紹介する写真展。

報道という立場から、さまざまなスポーツシーンで数え切れないほどのアスリートの躍動する瞬間を捉え、スポーツの感動を伝えてきた水谷。近年は、「記録」から「表現」へと視点を広げ、写真芸術としての可能性を追求しています。本展でセレクトした、幻想的な構図、造形美、鮮やかな色彩、肉眼を超えた世界を取り入れた作品群は、競技記録としてのスポーツ写真を、夢や未来を感じさせる芸術表現として再構築する試みです。

60年の経験と情熱が生み出す、力強さと美しさが融合した世界から、スポーツ写真の将来へ向けた水谷章人の「挑戦」を体感してください。

■ 開催概要

写真展名：フジフイルム スクエア 企画写真展

水谷章人写真展 photographer 60 years「イマージュ・ド・スポール “夢”」

開催期間：2026年3月6日（金）-3月26日（木）会期中無休

（開館時間：10:00～19:00・最終日16:00まで・入館は終了10分前まで）

※ 写真展はやむを得ず、中止・変更させていただく場合がございます。ウェブサイト・

電話でご確認ください。

会場 ：フジフイルム スクエア内、富士フイルムフォトサロン 東京 スペース3

〒 107-0052 東京都港区赤坂9-7-3（東京ミッドタウン ミッドタウン・ウェスト1F）

TEL 03-6271-3350（受付時間：平日10:00～18:00）

URL https://fujifilmsquare.jp/

※ 写真展情報は、開催日の前月から フジフイルム スクエアウェブサイトにて、ご案内

しています。

※ 祝花はお断りいたします。

入館料 ：無料 ※ 企業メセナとして実施しており、より多くの方に楽しんでいただくために

入館無料にしております。

作品点数：大型プリント、カラー・モノクロ約30点（予定）

・デジタルカメラ撮影による作品。

・展示作品は、描写性の高い富士フイルム製品「銀写真プリント」を使用。

主 催：富士フイルム株式会社

企画協力：『フォトコン』編集部（株式会社日本写真企画）

■ 出展者のプロフィール

水谷章人（みずたに あきと）

1940年、長野県飯田市生まれ。東京綜合写真専門学校卒業。1965年、山岳写真家でデビュー後、スキー写真、その他スポーツ全般の写真に移行。世界大会や各スポーツの世界選手権の取材多数。また、2000年より若手スポーツ写真家育成を目的とした≪水谷塾≫を開始し、塾長を務めている。多くの写真集、写真展で作品を発表。主な受賞歴に、第12回講談社出版文化賞、第3回飯田市藤本四八写真文化賞、2007年日本写真協会賞作家賞、ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞功労賞など。

・Facebook https://www.facebook.com/akitomizutani1940/?locale=ja_JP

■ 写真展併催イベント

水谷章人ギャラリートーク 3月8日（日）・14日（土）各日14:00～14:30（参加無料・予約不要）

※ 写真展会場内で実施、座席はございません。予めご了承ください。

※ 写真展・イベントはやむを得ず、中止・変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

■ 出展作品の一部（予定）

(C)水谷章人_2(C)水谷章人_3

(C)水谷章人_4

写真を中心とする富士フイルムのフォトギャラリー＆ショップ。入館無料で、どなたでもお気軽にご覧いただけます。クオリティの高いさまざまなジャンルの写真を展示する富士フイルムフォトサロン、写真とカメラの歴史を学べる写真歴史博物館の他、最新の富士フイルム製品をご体験いただけるコーナー、さらには、スキンケア・サプリメント商品の販売を行うショップもあり、幅広い層の方にお楽しみいただける施設です。年中無休（年末年始を除く）、入館無料。

「フジフイルム スクエア」の活動は、公益社団法人企業メセナ協議会主催の「メセナアワード2025」において、優秀賞 -写真文化の継承と若手写真家の育成- を受賞しました。 １.「富士フイルムフォトサロン」の運営、２.「写真歴史博物館」の運営、３.「若手写真家応援プロジェクト」の実施、４.「フジフイルム・フォトコレクションII」 の収蔵・展示の4つの活動が総合的に評価されたものです。