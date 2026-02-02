ミツモア、シリーズBストラテジックラウンドの一環としてSMBC Edgeの参画を発表

株式会社ミツモア

オンライン見積もり比較・受発注サービス「ミツモア」、現場業界特化型SaaS「プロワン」、法人の

調達・発注支援SaaS「ハッチュー」を運営する株式会社ミツモア(本社:東京都中央区、代表取締

役:石川彩子)は、現在進行中のシリーズBストラテジックラウンドの一環として、SMBC Edgeの

参画をお知らせいたします。

シリーズBストラテジックラウンドにおける今回の位置づけ

ミツモアは、ハウスクリーニング、設備工事、ビルメンテナンスなど、暮らしや生活インフラ産業を

支える「現場」で働く事業者に向けて、

- オンラインでの集客・受発注を支援する「ミツモア」- 現場業務の効率化・利益率改善を支援するクラウド業務SaaS「プロワン」- 法人の調達・発注支援SaaS「ハッチュー」

を提供してきました。

生活インフラ産業のDXをさらに加速させるため、ミツモアは複数の戦略パートナーとの共創を前

提としたシリーズBストラテジックラウンドを現在進行形で推進しています。

今回のSMBC Edgeの参画は、その取り組みの一環として実現しました。

SMBC Edgeとの連携に関する考え方

SMBC Edgeは、スタートアップへの投資および事業開発支援を通じて、スタートアップエコシステ

ムの発展を支援しています。

今回の参画を通じて、ミツモアは、

- 金融機関グループが有する知見・ネットワークを踏まえた、現場事業者支援の可能性検討- 生活インフラ産業に関わる事業者がDXに取り組みやすい環境づくり- 金融と現場DXの連携による新たな価値創出の検討

など、多方面での連携可能性を模索していく予定です。

今後の展望

ミツモアは、引き続きシリーズBストラテジックラウンドを通じて、現場業界に強みを持つ企業・金

融機関・投資家・VCとの連携を広げ、「ミツモア」「プロワン」「ハッチュー」の提供価値向上および

全国展開を推進していきます。本ラウンドの進捗や全体像については、適切なタイミングで改めてお知らせする予定です。

株式会社ミツモアについて

生活インフラ産業の生産性向上を通じて、ミッションである「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会に」の達成を目指すスタートアップ企業。全国10万超の事業者ネットワークを基盤に、生活インフラ産業を支え事業者エコシステムの構造的な変革と持続的な発展を実現します。2017年2月創業以来、オンラインで見積もり比較から受発注までワンストップで完結するサービス「ミツモア」や、現場業界特化のオールインワンSaasサービス「プロワン」、法人の調達・発注業務を支援する「ハッチュー」の開発・提供をしています。2023年には、経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2023」にて経済産業大臣賞（ダイバーシティ賞）を受賞。週刊東洋経済が主催する「すごいベンチャー100」2023年版に選出。さらに、代表の石川彩子は、Forbes JAPAN主催「日本の起業家ランキング」Top20に2024年度・2026年度と複数回にわたり選出されました。

ミツモア会社概要：https://meetsmore.com/company