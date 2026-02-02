ボイスボット市場(年商5,000億円以上)でシェア1位を獲得　～電話応対AIサービス「LINE WORKS AiCall」～

LINE WORKS株式会社

ビジネス現場のコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、電話応対AIサービス「LINE WORKS AiCall」が、市場調査レポート「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」(※)の、ボイスボット市場 ベンダー別市場シェア（年商5,000億円以上）において、1位(※)を獲得したことをお知らせいたします。

※出典：株式会社アイ・ティー・アール「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」ボイスボット市場 - 年商5,000億円以上：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2023～2024年度）

ボイスボット活用拡大の背景

コールセンター業界では、慢性的な人手不足や問い合わせ内容の多様化・高度化を背景とし、チャットやWebフォームによる「ノンボイス化」ならびに、AIを活用したオペレーター業務効率化の取り組みが進んでいます。その一方で、緊急性の高い問い合わせや複雑な説明を要する内容、顧客の心理的安心感が重視される場面では、電話は依然として重要な顧客接点となっています。

こうした環境の中、電話の存在を前提とした実効性の高い自動化手段として、人と会話するように電話や音声で自動対応を行うことができるボイスボットへの需要が堅調に拡大しています。

「LINE WORKS AiCall」について

「LINE WORKS AiCall」は、AI技術である音声認識、音声合成、会話制御の仕組みを組み合わせて、

自然な対話を実現する電話応対AIサービスです。

独自開発したAIモデルによる高い認識精度と、ボイスUIに精通したシナリオライターのノウハウを元に最適なUXを実現。月間で250万件の電話に対応しつつ、高い完遂率を維持するなど、安定した実績を継続的に創出しています。

現在、銀行・証券・保険などの金融業をはじめ、通信、運輸、小売、サービスなど、日本を代表する多くのエンタープライズ企業に採用されており、大規模・高負荷環境での豊富な運用実績を有しています。

今後について

大規模運用における豊富な実績並びに、高いセキュリティと信頼性が、特に年商5,000億円以上のエンタープライズ企業から高く評価され、今回のシェア1位獲得につながったものと考えています。

LINE WORKSでは、この度の結果を一つのマイルストンと位置付け、今後も音声AI技術の高度化とサービス拡充を進め、お客様の顧客対応における課題解決とビジネス成長に貢献してまいります。

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

URL：https://line-works.com/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。