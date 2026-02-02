【DMM 地方創生】南丹市×漫画『甘神さんちの縁結び』コラボスタンプラリーを2月16日(月)より南丹市内にて今年も開催！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業（DMM 地方創生）において、漫画『甘神さんちの縁結び』（講談社）とのコラボレーション施策として、京都府南丹市内を巡るスタンプラリーの開催が決定したことをお知らせいたします。

本事業は南丹市が主催し、DMM 地方創生が企画運営業務を担う形で、2025年度に引き続き2年目の実施となります。

■開催の背景

DMMは2019年より「DMM 地方創生」として地方創生事業に参入し、全国各地の地域課題の解決に取り組んでまいりました。

昨年に引き続き、本年も『甘神さんちの縁結び』の作者である内藤マーシー先生の生誕の地・南丹市とタイアップを行うことで、作品の魅力とともに、南丹市のまちの魅力を体感していただける企画を展開します。

本イベントを通じて、市内外から多くの方々が南丹市を訪れる機会を創出し、地域周遊・経済活性化への貢献を目指します。

■タイアップ企画概要

イベント名：南丹市×漫画『甘神さんちの縁結び』コラボスタンプラリー

開催期間 ：2026年2月16日(月)～2026年3月15日(日)

主催 ：南丹市

企画運営 ：合同会社DMM.com 地方創生事業部

版権元 ：講談社

権利表記 ：(C)内藤マーシー／講談社

イベント特設ページ：https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/even/120/000/000/index_1016658.html

企画内容：

１. 描き下ろしイラスト＆スタンディパネル展示

本企画のために、作者・内藤マーシー先生が特別に描き下ろしたイラストを展開。

等身大スタンディパネルをJR園部駅構内に設置します。

２. 南丹市内スタンプラリー

内藤マーシー先生の出身地・南丹市をファンの方にも知っていただけるよう、市内回遊するスタンプラリーを実施します。

各スタンプラリースポットでは、作品に登場する甘神三姉妹などの登場キャラクターが目印となり皆さまをお待ちしております！

◆台紙配布・特典受け取り場所

南丹市観光協会（京都府南丹市園部町小山東町溝辺6-21）

◆南丹市内スタンプラリースポット

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4978_1_0ab1cdce0388ace63ea733d2ba45c8f8.jpg?v=202602020121 ]

※南丹市国際交流会館が休館日の場合は、南丹市役所にてスタンプ・パネルを設置いたします。※その他各スポットでは休館日(定休日)にかかわらず、スタンプ・パネルの設置を行っています。

３. スタンプラリー特典

市内6カ所のスタンプをすべて集めた方には、以下の限定特典をプレゼント！

・アクリルお守り

・絵馬（絵馬掛け専用）

※いずれも数量限定、なくなり次第終了となります。

■『甘神さんちの縁結び』について

巫女×三姉妹×一つ屋根の下の絶対正義ラブコメ！京大医学部を目指す高校生の上終瓜生が、京都にある神社「甘神神社」の宮司に引き取られ、夜重、夕奈、朝姫の巫女三姉妹と一つ屋根の下で暮らしながら夢を追いかける、“ちょっとふしぎな恋と奇跡の物語”です。内藤マーシーが原作を手掛け、シリーズ累計発行部数200万部を突破する人気作となっています。

■作者紹介

内藤マーシー

南丹市園部町出身の漫画家。

「第98回週刊少年マガジン 新人漫画賞」では特別奨励賞を、「第99回週刊少年マガジン 新人漫画賞」では佳作を受賞。

2021年より週刊少年マガジンにて『甘神さんちの縁結び』を連載。

2022年には南丹市の文化観光大使に就任。

■京都府南丹市について

南丹市は、京都府のほぼ中央部に位置し、人口は約3万人、面積は約600平方キロメートルのまちです。

次世代のクリエイター支援にも積極的に取り組んでおり、市独自の「次世代クリエイター支援事業補助金」制度を展開しています。

・南丹info（Xアカウント）：＠nantan_info

・南丹市公式ホームページ：https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/index.html

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

#観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

DMM 地方創生ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■自治体からのお問い合わせ

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/