国内最大級！「第2回 日本・ネパール雇用カンファレンス」2026年2月24日に開催。外務省認定の70周年記念事業として官民が一堂に集結

一般社団法人外国人雇用協議会

一般社団法人外国人雇用協議会（所在地：東京都港区、代表理事：原 英史）は、2026年2月24日（火）、東京都立産業貿易センター浜松町館にて「第2回 日本・ネパール雇用カンファレンス」を開催いたします。本カンファレンスは、外務省より「日・ネパール外交関係樹立70周年記念事業」として認定を受けた公式事業です。日本とネパール連邦民主共和国における雇用・人材交流のさらなる発展および持続的な協力関係の強化を目的としており、両国の政府関係者、送り出し機関、民間企業が一堂に会する、国内のネパール関連イベントとしては過去最大規模の開催となります。

開催背景：なぜ今、ネパール人材なのか？

現在、日本の外国人雇用においてネパール人材の存在感はかつてないほど高まっています。2024年から2025年にかけての1年間で、在留外国人の年間増加数はネパールが全国1位（66,632人増、前年比約31.9％増）を記録しました。

技術・人文知識・国際業務： 在留数 全国3位（46,144人）

留学：在留数 第2位（106,188人）

技能実習： 増加率 全国1位（＋44.3％）

特定技能： 増加率 全国2位（＋74.2％）

※いずれも2025年6月末時点

このように主要な在留資格のすべてで急成長を遂げており、今後の外国人材採用においてネパール市場の把握は不可欠となっています。

本カンファレンスの3つの特徴- 日・ネパール両国の政府高官・来賓による直接登壇政策・制度レベルの最新動向や、現場実務だけでは得られない今後の方向性について直接情報を得ることができます。- ネパール送り出し機関数十社によるブース出展現地機関と一度に接点を持ち、比較検討・商談ができる他に類を見ないマッチングの場を提供します。- 実務に直結する最新制度の解説デマンドレター手続きなど、ネパール人材招聘に関する最新制度や実務についても詳しく学べます。開催概要

名称：第2回 日本・ネパール雇用カンファレンス

共催：駐日ネパール大使館

後援：公益財団法人国際人材協力機構（JITCO）／ネパール送り出し協会

協力：一般社団法人国際人流振興協会

日時： 2026年2月24日（火） 10:00～20:00（入退場自由）

会場： 東京都立産業貿易センター 浜松町館（東京都港区海岸1-7-1）

予定人数： 約1,000名

参加費： * 式典・セミナー・マッチング：無料

懇親会：一般 6,000円 ／ 協議会会員 3,000円

お申し込み（Peatix）： https://peatix.com/event/4791676/

※本カンファレンスは外務省認定「日・ネパール外交関係樹立70周年記念事業」です

プログラム（予定）

10:00～12:00 式典・セミナー：両国政府関係者による講演・パネルセッション

12:00～17:00 ビジネスマッチング／商談セッション：ネパール送り出し機関・企業と日本企業による個別商談

18:00～20:00 懇親会：登壇者や参加者同士のネットワーキング

一般社団法人外国人雇用協議会について

代表理事： 原 英史

初代会長： 堺屋 太一（故）

設立： 2016年4月28日

会員： 外国人の活躍を支援する人材会社、教育機関、一般企業など約150社

URL： https://jaefn.or.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

第2回 日本ネパール雇用カンファレンス 実行委員会事務局

担当：菅沼 基（一般社団法人外国人雇用協議会 理事）

TEL：080-5927-7255 ／ E-mail：motoi.suganuma@dive.design