英会話スクールの枠を超え、世界70カ国のメンバーと共に「GX（グローバル・トランスフォーメーション）」を推進

株式会社ワンコイングリッシュ

株式会社ワンコイングリッシュ（本社：東京都新宿区、代表取締役：兒嶋 裕貴）は、「株式会社One&Co（ワンアンドコー）」へ社名を変更いたしました。

これまで「1レッスン500円」という日本最安値級の英会話スクールとして成長してきた当社は、今後語学教育の枠を超え、違いと多様性を理解し、世界のどこでも生きていける「グローバル人材」の創出を通じた「GX（Global Transformation）」を推進してまいります。

今回の社名変更を皮切りに、直近の大きなトピックスとして、千葉エリア初となる新校舎のオープン、そして日本社会の課題を解決する「次世代の日本語教育プロジェクト」の始動を発表いたします。

公式WEBサイトはこちら → https://oneandco.jp/

社名に込めた想いと「GX（グローバル・トランスフォーメーション）」の推進

新社名「One&Co」には、一人ひとりの個性が集まってひとつになる「One」と、「我々とその仲間たち（&co）」「多様性はあれど我々は１つ（&cooperation）」「一人一人をカラフルに（&colorful）」という想いと決意を込めています。

サービスとしての『ワンコイングリッシュ』はこれまでと変わらず継続して提供していきながらも、私たちは「英語を教える場所」から「世界を知り、自分自身の可能性を広げる場所」へと進化していきます。

当社は創業以来、世界約70カ国から集まった多様なバックグラウンドを持つ講師・スタッフと共に歩んできました。そんなカラフルな従業員全員が、日本、そして世界における「GX（グローバル・トランスフォーメーション）」の旗手として、多様性と調和に満ちたよりカラフルな社会の実現を目指します。

今後、この「One&Co」に絡めた新たなサービスを順次展開していきます。

当社が目指す理念や価値観を表現した、以下のブランドムービーをぜひご覧ください。

新たな「グローバル人材」の定義

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XGs69oAvwRk ]

当社が掲げる「GX（グローバル・トランスフォーメーション）」とは、単に英語が話せる人材を創出することではありません。

「異文化に生きる多様な他者を理解・リスペクトして寄り添い、信頼関係を築き、社会性と専門性を持って世界の人々と円滑にコミュニケーションができる人材」

を、より多く創出することで、日本社会、ひいては全世界に良い変化を生み出していくことを意味しています。また、この定義に基づき、法人や団体、地方自治体などと連携した多文化共生支援など、事業領域を多角的に拡大していきたいと考えています。

カンパニーコンセプトについて

【ビジョン】

私たちはカラフル、私たちはひとつ / We are colorful, we are one.

違いを優劣や対立ではなく、互いを認め合いリスペクトすることで、新しい価値が生まれる「One & Colorful」な社会を目指します 。

【タグライン】

Color Your World（あなたの世界を彩ろう）

サービスを通じて、顧客一人ひとりの視野を広げ、人生の可能性を最大化させるという約束です 。One&Coは、人の、世界を広げる場。人が、世界とつながる場。の創出を目指します。

【スローガン】

世界に光を。人々に色彩を。

ロゴデザインについて

カンパニーロゴは「光の三原色」をモチーフにしています 。赤・緑・青の異なる色が重なり合うことで「白い光（＝新しい価値）」が生まれる構造を比喩として取り入れ、地球上の多様な形と色が一体（One）となり、新たな光=新たな価値観（Co-）が生まれる様子を表現しました 。

待望の「千葉校」が2月15日グランドオープン！

社名変更後、初の新校舎として「ワンコイングリッシュ千葉校」を千葉駅直結センシティタワーに開校いたします。千葉エリアの皆様に、世界中の講師と出会うワクワクをお届けするため、大規模な開校記念キャンペーンを実施いたします。

【千葉校オープン記念！500名限定キャンペーン】

入会金（通常33,000円）が0円！

体験レッスンが0円！

さらに、入会者全員に特別ギフトをプレゼント！

「低価格で高品質な学び」という私たちの原点を、千葉の皆様にも体験していただく絶好の機会です。

詳細を見る :https://onecoinenglish.com/chiba-new/?media=pr&source_page=prtimes202602

＜校舎情報＞

開校日：2026年2月15日

所在地：〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000番地 センシティタワー7F

・JR千葉駅中央改札から南口経由（そごう千葉店方面）で徒歩2分

・京成千葉駅西口改札またはモノレール連絡改札から徒歩1分

・千葉都市モノレール千葉駅南口改札から徒歩2分

https://maps.app.goo.gl/YdrfWfs1WjfCcV9d7

日本語教育の常識を覆す新プロジェクト始動

また、私たちは日本に住む外国人が直面する「見えない壁」を壊すために、全く新しい形の日本語教育事業を2026年春からスタートさせるべく準備しています。

詳細は順次公開していきますので、ご期待ください。

代表メッセージ

これまでの『ワンコイングリッシュ』は、低価格という入り口で英語へのハードルを下げてきました。サービス名称はそのまま残しつつ、会社としてのこれからの『One&Co』は、その先にある“未知の世界への挑戦”や“異文化との共鳴”をプロデュースする存在になります。ワンコイングリッシュ千葉校のオープン、そして2026年春に発表予定の新しい形の日本語教育プロジェクト。これらはすべて、日本を、そして世界をより豊かでカラフルな場所にしたいという私たちの意志です。今後も語学業界、そして日本社会に対して、あっと驚くようなサプライズを起こし続けていきます。株式会社One&Coのこれからに、ぜひワクワクしてください。

株式会社One&Co 代表取締役 兒嶋 裕貴

株式会社One&Co 会社概要

世界中の1人ひとりに、それぞれの色があるから世界は美しい。株式会社One&Coは、その1つひとつの色が調和してカラフルに輝く世界を目指しています。

会社名：株式会社One&Co

本社住所：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-13-24 U square 四谷三丁目 5F

代表取締役：兒嶋 裕貴

設立：2014年8月8日

主要取引先：三井住友銀行

事業内容：英会話スクール事業・日本語学校事業・海外留学支援事業・国際交流会運営事業