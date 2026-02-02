ポイントサイト「モッピー」が「ANAマイレージクラブ」との提携を開始

株式会社セレス

株式会社セレス（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、証券コード:3696、以下セレス）は、全日本空輸株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長:井上 慎一、以下ANA）と事業提携し、当社運営のポイントサイト「モッピー」において、「ANAマイレージクラブ」へのポイント交換を開始することをお知らせいたします。

当社が運営する「モッピー」は、累計1,300万人以上の方にご利用いただいている国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、多くの会員の皆様にご支持いただいております。

今回の提携により、モッピー会員は「モッピー」内で獲得したポイントを「ANAのマイル」へ交換することが可能となります。交換した「ANAのマイル」は特典航空券への交換はもちろん、旅をアップグレードさせるサービスから買い物まで幅広くご利用いただけます。日常的にANAのマイルを利用しているモッピー会員にも、身近にポイントを活用いただけるよう、「ANAのマイル」との交換を開始いたしました。

「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」を掲げる当社では今後も、より利用価値の高いポイント交換サービスを提供することでポイント利用を促進し、モッピーポイントの価値向上を図ってまいります。

＜ポイント交換概要＞

・交換開始日 ：2026年２月２日(月)

・交換内容 ：ANAのマイル

・最低交換ポイント：1,500P

・交換比率 ：モッピーポイント３P＝１マイル

・交換日数 ：１～３日

・交換手数料 ：無料

・ポイント有効期限：なし

※「ANAのマイル」から「モッピーポイント」への交換はできません。

＜ポイント交換方法＞

モッピー内のポイント交換ページで、「ANAのマイル」へ交換可能です。

ポイント交換URL：https://pc.moppy.jp/cashback/detail.php?c_id=91

＜ANAマイレージクラブについて＞

ANAグループおよび提携パートナーでの航空便利用や、買い物などで活用できるポイントプログラムで、スマホ決済「ANA Pay」へチャージすれば、1マイル＝1円相当として使えます。飛行機に乗るだけでなく普段の生活でもマイルが貯まり、それを航空券や座席のアップグレード、さらには多彩な商品への交換や日々の決済に利用可能です。

※ANAのマイルをご利用いただく場合は、事前に「ANAマイレージクラブ」への入会が必要となります。

＜モッピーについて＞

セレスが運営する「モッピー」は、累計 1,300 万人以上の方にご利用いただいている国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、多くの会員の皆様にご支持いただいております。サイト内で獲得したポイントは１P(ポイント)=１円相当で、WAONやnanacoなどの各種電子マネー、Apple Gift Cardなどの各種ギフト券、ビットコインなどの各種暗号資産、航空マイル、銀行振込を通した現金など約60種類のサービスに交換が可能です。

サービスURL：https://pc.moppy.jp/

■ANA 会社概要

会社名：全日本空輸株式会社

代表者：代表取締役社長 井上 慎一

所在地：東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

ＵＲＬ：https://www.ana.co.jp/group/

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/