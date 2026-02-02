【2027年度入社 新卒採用】新採用フロー「裏方採用」を開始します

株式会社河合楽器製作所

株式会社河合楽器製作所は、2025年3月に新たな企業理念体系「KAWAI Philosophy」を制定しました。これに伴い、私たちが大切にする価値観を共有できる人材との出会いを目指し、新卒採用において従来のフローに加え、新たな取り組みを開始いたします。

当社は「100年後もつづく、音楽文化を。」というビジョンのもと、あらゆるシーンで、誰もが自分らしく表現できる社会の実現を目指し、当社に関わるすべての方に親身に寄り添っていくという想いを大切に事業運営を行っています。

変化の激しい時代において、成果やスピードが評価されがちですが、当社は仕事を「個人が競い合う場」ではなく、チームで大きな山を登る「冒険」だと捉えています。その道のりには、自分の役割に誠実に向き合う姿勢や、仲間を支える力、そして他者の考えを受け入れる柔軟さが欠かせません。

こうした考えのもと、新卒採用において、裏方としての経験を持つ人材に焦点を当てた新たな採用フロー『裏方採用』を開始いたします。本採用フローでは、目立つ成果だけでなく、目標に向かって地道に努力を続けてきた方の経験や想いを重視し、その歩みや考えにしっかり耳を傾けます。

応募方法はエントリーシートと合わせ、自身の裏方としての経験を語る動画を1本提出するのみです。肩書きや表面的な成果だけでは伝わらない、その人ならではの物語や努力の過程を大切にします。

動画選考を通過された方は、次のステップが最終選考と、選考プロセスも簡略化されます。

採用ステートメントや募集の詳細は当社採用サイトをご確認ください。応募締め切りは3月5日です。

■採用サイト

《新卒採用メインページ》https://www.kawai.co.jp/recruit/new_grad/

《裏方採用ページ》 https://www.kawai.co.jp/recruit/new_grad/backstage.html