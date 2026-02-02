住まいと暮らし、環境を支えるエプコ、2025年12月期本決算説明会で拡充後初となる株主優待抽選会を実施

株式会社エプコ

株式会社エプコ（本社：東京都墨田区、代表取締役グループCEO：岩崎 辰之、証券コード：2311）は、 2025年12月本決算の決算説明会および、株主優待抽選会を実施いたします。

2025年12月期本決算説明会を実施

当社は、株主様ならびに投資家の皆様に当社業績の現状や今後の事業方針をご理解いただく機会として、定期的に経営計画説明会を開催しており、今回で26回目の開催となります。

より多くの株主様にご参加いただくために、オンラインに加え、会場でのライブ開催も実施いたします。

なお、当日説明会会場にご来場いただいた株主様には、軽食をご用意させていただく予定ですので、ご多忙とは存じますが、ぜひともご参加賜りますようお願い申し上げます。

拡充後初となる株主優待抽選会を実施、10名様を選出

今回は、拡充後初となる株主優待制度の抽選会を実施し、10名様を当選者として選出する予定です。

従来どおり、100万円相当の太陽光発電設備や蓄電池などの省エネ設備を無償設置する権利（カテゴリーA）を5名様に贈呈するほか、今回より新たに、15万円相当のポータブルソーラーパネル／電源、ポータブル蓄電池、電動アシスト自転車など（カテゴリーB）を5名様に贈呈いたします。

これにより、これまで以上に選べる楽しさと暮らしに役立つ商品ラインアップが広がった株主優待制度へと進化いたしました。抽選応募方法につきましては、1月30日以降に対象株主様へ応募フォームを記載したご案内をお送りしますのでご確認ください。

開催概要

抽選式株主優待制度について :https://www.epco.co.jp/ir/shareholder_benefits

日時：2026年2月27日（金曜日）18時30分～20時00分

スケジュール：

説明者（予定）：

- 18時30分～19時10分 2025年12月期の業績状況- 19時10分～19時40分 質疑応答- 19時40分～19時45分 株主優待抽選会

株式会社エプコ

- 常務執行役員 CFO コーポレート本部長 平川 智久- 常務執行役員 再エネ事業本部長 兼 CEO室長 下司 知夫

質疑応答対応者（予定）：

株式会社エプコ

代表取締役グループCEO 岩崎 辰之

TEPCOホームテック株式会社

取締役 杉原 広央

参加方式 オンラインもしくは会場でのライブ参加が可能

１.会場でのライブ参加

新丸ビル コンファレンススクエア

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル９階

https://www.marunouchi-h-c.jp/building/3/conference

アクセスマップを見る :https://www.marunouchi-h-c.jp/_res/pdf/s3/access/accessmap_j.pdf

※地下1階からお越しの方は、一度エスカレーターで1階までお上がりください。その後、オフィスエントランスロビーより中に入り、エレベーターにて9階までお越しくださいますようお願いいたします。

２.オンライン参加（Zoomビデオウェビナー）

Zoomを活用したオンライン参加も可能としております。

参加手順に関しては下記を事前にご確認くださいますよう、お願い致します。

https://www.video-streaming.net/webinar/tejun.pdf

参加申込方法

申込フォーム（https://ws.formzu.net/dist/S28907934/）またはQRコードより参加のお申し込みをお願い致します。

なお、申込後に返信メールが届きますので、必ずご確認をお願い致します。

また、オンライン参加をご希望される場合、返信メールにZoomの事前登録用のURLが記載されておりますので、そちらから登録にお進み頂くようお願い致します。

