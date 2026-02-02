総フォロワー200万人超！「りーさ」がCue′sに所属！動画×LIVEを横断する“デュアルクリエイター”として始動！

ULTRA SOCIAL株式会社

ULTRA SOCIAL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋 亮太、以下当社）が運営する次世代クリエイタープロダクション「Cue’s（キューズ）」は、2026年2月1日付で、TikTokフォロワー200万人超を誇るトップクリエイター「りーさ」と専属契約を締結したことをお知らせいたします。今後はよりクオリティの高いショート動画の発信とTikTok Shopを活用した発信を高い次元で両立する“デュアルクリエイター”として、さらなる活動の支援を行って参ります。

りーさ：飾らない人柄と高いクオリティのコンテンツ制作で女性を中心に幅広い層から熱い支持を受けるクリエイター。

■ 北海道から全国へ。マルチな才能で圧倒的支持を得る「りーさ」

今回、Cue'sに加わった「りーさ」は、北海道を拠点に活動し、親しみやすい料理映像とトークスキルを掛け合わせた動画を中心に200万人以上のファンを持つトップクリエイターです。メインの料理コンテンツのみならず、美容や趣味など、ライフスタイル全般からコアな趣味層まで、幅広いターゲットへのアプローチを可能にしています。

■ クリエイター「りーさ」のコメント

TikTokを中心に、お菓子作りや料理、趣味や日常を通して"自分らしさ"を発信してきました。

今後は、より幅広いジャンルに挑戦したり積極的に色々な活動をしてきたいです！

見てくださる方の毎日に小さなワクワクや楽しさを届けられるよう、

これからも自分らしく楽しみながら発信し続けていきます！

■「Cue’s」事業責任者 秦昌輝のコメント

この度、マルチな才能と圧倒的な発信力を持つクリエイター「りーさ」さんをCue'sに迎えられたことを、大変嬉しく思います。

Cue'sはこれまで美容領域を軸にクリエイターの可能性を広げてきましたが、「りーさ」さんのようにジャンルを横断しながらファンに愛される存在は、弊社にとっても大きな可能性だと感じています。

今回の加入をきっかけに、「りーさ」さんご自身の活動の幅が広がるだけでなく、所属クリエイター同士のコラボレーションや新しい挑戦が自然と生まれていくような環境をつくっていきたいと考えています。Cue'sとして、今後も一人ひとりの個性を尊重しながら、チーム全体で成長していける事務所を目指してまいります。

■ 「りーさ」プロフィール

北海道を拠点に、飾らない人柄と高いクオリティのコンテンツ制作で女性を中心に幅広い層から熱い支持を受けるクリエイター。



りーさ： https://www.tiktok.com/@fujicochan

りさ姉💄（美容）： https://www.tiktok.com/@lisami.chan

lisami.moto（バイク）：https://www.tiktok.com/@lisami.moto

■ ULTRA SOCIALについて

会社名：ULTRA SOCIAL株式会社

代表者：代表取締役社長 高橋 亮太

所在地：東京都港区六本木二丁目3番2号 VORT 六本木一丁目 10F

URL：https://www.ultrasocial.jp/

事業内容：Interest Commerce(R)︎運営事業／LIVE事業／生成AI事業

※「Interest Commerce(R)︎」はULTRA SOCIAL株式会社の登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ】

ULTRA SOCIAL株式会社 広報窓口

メールアドレス：cues@ultrasocial.jp