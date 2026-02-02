“やさしさ・安心感・清潔”を届ける“家族愛”ブランド「merit（メリット）」から、“ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン”を2026年2月7日、数量限定発売

花王株式会社

花王株式会社のへアケアブランド「merit（メリット）」は、『メリット シャンプー＆コンディショナーペアセット【医薬部外品】』と『メリット ドライシャンプーシート さらっと髪まとまるタイプ』から、“ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン”を、2026年2月7日より数量限定で発売いたします。

このたび発売する“ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン”は、ミモザの花束をイメージしたみずみずしい香りをベースに、春風を思わせる爽やかなサボンのエッセンスを加え、清潔感あふれるやさしい香りに仕上げました。パッケージデザインは、澄み切った青空を背景に、ミモザの花束とシャボン玉に包まれた女性をやわらかなタッチのイラストで描き、“ふわり やさしく香る“イメージを表現しました。爽やかな香りとかわいらしいパッケージデザインで、毎日の生活を楽しんでもらいたい気持ちを込めています。

『メリット ドライシャンプーシート さらっと髪まとまるタイプ』は、地肌や髪のニオイ・ベタつきを落とすだけでなく、まとまりスタイリング成分＊1 配合により、髪の乱れを整え、さらっとまとめます。さらに、独自の凹凸穴あきシート構造により地肌と髪のニオイ・ベタつきをしっかりかきとるだけでなく、シートに液をたっぷり含ませていることで、長い髪も1枚でふき取れます。

＊1 ポリシリコーン-9

■商品特長

メリット シャンプー＆コンディショナーペアセット ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン

いずれも【医薬部外品】

やさしい洗い心地の泡で清潔に洗い上げる

シャンプー：きめ細やかな泡立ち、すこやかな地肌に

コンディショナー：指どおりなめらか、髪さらさら

販売名：メリットシャンプーＤＦ１a／メリットコンディショナーＤＦ１a- 有効成分 植物由来の甘草エキス（グリチルリチン酸ジカリウム）配合- うるおい成分配合（保湿）- 5つの植物由来エキス（ユーカリエキス、カモミラエキス、レンゲソウエキス、アスナロエキス、シラカバエキス）、フルーツ酸*1 配合- 髪と地肌をすこやかに保つ／フケ・かゆみを防ぐ- 髪と地肌と同じ弱酸性- フリー設計：パラベンフリー、合成着色料フリー- ノンシリコーン処方（シャンプーのみ）

*1 シャンプーはリンゴ酸、コンディショナーは乳酸

メリット ドライシャンプーシート さらっと髪まとまるタイプ ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン

髪の乱れも気になるときに！

サッとふくだけ、地肌すっきり、髪さらっとまとまる！

販売名：メリットドライシャンプーシートさらっと髪まとまるタイプ ａ- 洗浄成分エタノール配合- まとまりスタイリング成分配合＊2- スポーツ後、家事の合間、通勤通学後、人と会う前に、気になる前髪、結びあとにも

＊2 ポリシリコーン-9

■発売日／地域

2026年2月7日／全国

■「メリット」ブランドサイト・公式SNS

ブランドサイト :https://www.kao.co.jp/merit/

X :https://x.com/merit_jp

Instagram :https://www.instagram.com/meritofficial_jp/

TikTok :https://www.tiktok.com/@merit_jp