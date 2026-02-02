【無料ウェビナー開催2026.2.12】人材流動化時代における「法務ファンクション」の再定義　AIとアウトソース活用を前提とした体制設計｜Authense法律事務所

Authense法律事務所申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9029/

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

本ウェビナーは、法務機能の抜本的な見直しを検討されている方や、リソース補充を超えた法務戦略を描きたい法務担当者、実務を把握するマネジメント層の皆さまにフォーカス。

法務アウトソーシングサービスを手がけ、数多くの企業の法務部の体制づくりを支援してきた西尾 公伸弁護士が登壇し、これからの時代に求められる法務体制の考え方と、その設計のポイントを解説します。

「リソース補充」から「法務機能の全体最適」へ。AIと共存する時代の、持続可能な法務組織のつくり方

人材の流動化、慢性的な法務人材不足と採用難、AI技術の進展、そして業務の高度化・複雑化――法務部門を取り巻く環境は、いま大きな転換点を迎えています。

即戦力となる法務人材の採用は年々困難になり、「人を採用し、育て、配置する」ことを前提とした従来の体制だけでは、法務機能を継続的に維持することが難しくなっています。

こうした状況を踏まえ、法務体制の見直しには、採用や内製強化に加え、AIの活用や外部リソース等の活用を組み合わせた検討が不可欠です。

重要なのは、「人手が足りないから外注する」という一時的な対応ではなく、どの業務を、どの役割として、どの体制で担うのかという視点から、法務という“ファンクション”そのものを組織インフラとして再設計することです。

本ウェビナーでは、「法務クラウド」を通じて多くの企業を支援してきた西尾 公伸弁護士が、法務人材不足・採用難を前提に、AIとの役割分担も踏まえた法務体制の考え方と設計のポイントを、実務事例とともに解説します。

アウトソース事例から最新動向と実務的な対応策を学べる機会です。ぜひご参加ください。

【ウェビナータイトル】

人材流動化時代における「法務ファンクション」の再定義

AIとアウトソース活用を前提とした体制設計

【開催日時】2026年2月12日（木）12:00~12:40

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）



【参加費用】無料

【ウェビナー内容】

1. AIで代替できる業務、できない業務の見極め方

2. 契約実務の効率化に成功している企業の共通点

3. 法務部門の「二極化」にどう対応するか

4. 第三者視点がもたらす組織変革

※ウェビナータイトルや内容につきまして、変更する場合がございます。

【こんな方におすすめ】

・法務機能の抜本的な見直しを検討されているマネジメント層

・単なるリソース補充を超えた法務戦略を描きたい経営層

・持続可能な法務組織づくりに関心のある方

【登壇者】

弁護士 西尾 公伸（第二東京弁護士会所属）https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_nishio/

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業後、大阪市立大学法科大学院を修了。

弁護士登録後、ベンチャーファイナンスを中心に企業法務に注力し、当時まだ一般的でなかった種類株式を活用した大型資金調達に携わる。

企業法務分野のマネージャーとして、投資契約、労務問題、企業危機管理、M&Aなど多岐にわたる案件に対応。企業の法務人材不足を解決するために法務人材のアウトソーシングサービスを立ち上げ、責任者として指揮を執る。

弁護士の立場から、ビジネスにおける新たな価値の創造を目指すパートナーとしてのみならず、事業の成長を企業と共に推進するプレイヤーとして、戦略的な法務サービスを提供する。

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

