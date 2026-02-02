freeeと船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングがシステム連携　採用から定着までをつなぐ新しい人材支援モデルを開始

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）と船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村田泰子）は企業の持続的な成長を支援するための新たな連携を開始しました。

本連携では船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングが提供するRecruiting Cloudとfreee人事労務を組み合わせ、採用から定着、評価までを一貫して支援する仕組みを構築します。企業を取り巻く環境が大きく変化する中で人材の流動化は避けられないテーマとなっています。一方で退職対応と採用準備が分断されていることで現場に多大な負荷が生じている事例も見受けられます。

こうした課題に応えるため、両社は人材とバックオフィスのデータをつなぎ、実務に根ざした連携モデルを目指します。



■今回の連携内容

今回の連携では、日常的に利用する「freee人事労務」から「Recruiting Cloud」への動線を設置します。これにより、人事担当者や経営者は、日々の労務管理の中で欠員や組織課題を認識した際、即座に採用アクションへ移行することが可能になります。従来、事務作業として完結しがちだった退職対応や組織管理を、次の成長に向けた「人材戦略の起点」として活用できる環境を提供します。

また、今後はfreee人事労務上で退職手続きを行うと、Recruiting Cloudにシームレスに連携出来るなど、採用をしたいタイミングを察知し即座に次の採用アクションへ移行できる仕組みを実現していく予定です。

企業ごとの組織課題や成長フェーズに合わせ評価制度の設計から導入運用までを伴走支援し、「採用をゴールとする」のではなく、定着と活躍を見据えた一貫した人材マネジメントを実現します。

■freee人事労務について

「freee人事労務」は勤怠管理、給与計算から年末調整・労務手続きまでを一気通貫で自動化できるサービスです。

連続する業務を連携し、転記や手作業をなくすことで、ミスや手間を大幅に削減できます。

また、法改正の際も自動でアップデートされるため、常に最新の法令に準拠した運用が可能です。

https://www.freee.co.jp/hr/

■Recruiting Cloudについて

Recruiting Cloudは船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングが提供する採用マーケティングツールです。

採用戦略の設計から母集団形成、選考プロセスの最適化、内定後のフォローまでを一貫して支援し、企業の成長フェーズに合わせた実行力のある採用体制づくりを可能にします。従来の管理ツールではなく経営戦略と連動した人材獲得を実現する人材戦略プラットフォームとして多くの企業の組織づくりを支えています。

https://www.hc.funaisoken.co.jp/pages/recruiting-cloud

■今後の展望

人事労務領域だけではなく、本連携を通じて「採用・育成・定着」を支える体制を構築し、企業が本来注力すべき事業成長に集中できる環境づくりを進めてまいります。

システムとコンサルティングの両面から企業の可能性を広げ、中長期的な価値創出に貢献していきます。

■会社コメント

フリー株式会社

フリーはこれまで多くの企業のバックオフィスを支援してきました。今回の連携により人材戦略の領域においてもより実践的な価値を提供できると考えています。船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングとともに企業の成長を力強く後押ししていきます。

株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング

私たちは人材を起点とした経営支援を強みとしています。フリー株式会社のサービスと連携することで戦略と実務をつなぐ支援の幅がさらに広がります。企業が持つ力を最大限に引き出すため両社で新しい支援の形を構築してまいります。

■船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングについて

※2026年1月1日より 株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングへ社名変更

株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングは、企業の持続的成長を「人的資本」の側面から総合的に支援するコンサルティングファームです。採用領域で培った豊富な知見を基盤に、専門性の高いコンサルティング機能を掛け合わせ、採用課題から組織活性化まで、あらゆる経営課題をワンストップで解決し、クライアント企業の持続的な価値向上に貢献してまいります。

■会社概要

フリー株式会社

所在地：東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

CEO：佐々木大輔

会社設立：2012年7月9日

Webサイト：https://corp.freee.co.jp/

株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35F

代表取締役社長：村田 泰子

会社設立：2018年2月

Webサイト： https://www.hc.funaisoken.co.jp/