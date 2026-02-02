デジタル広告品質認証機構「JICDAQ」の「ブランドセーフティ」および「無効トラフィック対策」の2分野において認証を取得

株式会社フラッグ

デジタルマーケティング事業を手がける株式会社フラッグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保浩章、以下、フラッグ）は、一般社団法人デジタル広告品質認証機構（JICDAQ）が定める認証基準に基づき、第三者検証にて、広告会社（広告購入者）事業領域の「ブランドセーフティ」と「無効トラフィック対策」の2分野において、「JICDAQ認証」を取得したことをお知らせいたします。

フラッグはこれまで、エンターテインメント業界をはじめとする様々なクライアントのブランド価値を守り、効果的な広告配信環境を提供することに注力してまいりました。 この度、「広告掲載先品質に伴うブランドセーフティの確保」と「アドフラウドを含む無効トラフィックの除外」において、JICDAQの認証基準を満たし、第三者検証の結果、2026年2月1日付で認証を取得いたしました。

フラッグは、デジタル広告市場全体の健全化と信頼性向上に貢献すべく、引き続き広告品質のさらなる向上に努めます。また、デジタルマーケティングのプロフェッショナルとして、透明性の高いサービスを提供し、クライアント企業様の事業成長に今後も貢献してまいります。

■JICDAQ（一般社団法人デジタル広告品質認証機構）について

JICDAQは、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会（JAA）、一般社団法人日本広告業協会（JAAA）、一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（JIAA）によって設立された認証機構です。デジタル広告市場の健全化を目指し、「アドフラウドを含む無効トラフィックの除外」と「広告掲載先品質に伴うブランドセーフティの確保」に関わる業務プロセスの認証基準を制定し、基準を満たすデジタル広告関連事業者に対して認証を交付しています。

URL: https://www.jicdaq.or.jp/

■株式会社フラッグについて

【会社概要】

会社名： 株式会社フラッグ

所在地： 〒150-0011 東京都渋谷区東1-29-3 渋谷ブリッジ6F

代表者： 久保浩章

設立： 2004年1月

URL： https://www.flag-pictures.co.jp/

【事業内容】

■エンタメマーケティング事業（IPコンテンツ、テック＆プラットフォーム、メディア、グローバル）

■クロスインダストリーマーケティング事業（プロダクト＆サービス、コーポレートコミュニケーション、パブリック＆ローカル、グローバル）

■IPコンテンツプロデュース事業（コンテンツディベロップメント、ライセンシングビジネス）