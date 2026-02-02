2月14日(土)より【カードファイト!! ヴァンガード 15周年記念ポップアップストア】の開催が決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年2月14日(土)より【カードファイト!! ヴァンガード 15周年記念ポップアップストア】を開催致します。
作品15周年を記念して、ポップアップストアの開催が決定。
15周年記念イラストを使用した新商品発売の他、アイチたちと一緒に撮影可能な記念フォトが登場します。
イベント概要（物販）
【会期】
2026年2月14日(土)～3月1日(日)
【場所】
Annivroad by Bushiroad Creative Store
（新宿マルイ アネックス 2F）
商品情報
カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary アクリルカードスタンド
価格：2,750円 (税込)
カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary トレーディングアクリルキーホルダー vol.1
価格： 770円 (税込)
カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary アクリルスタンド
価格：各1,760円 (税込)
カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary トレーディング缶バッジ vol.1
価格：550円 (税込)
カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary トレーディングミニアクリルスタンドマーカー
価格：440円 (税込)
カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary トレーディング名台詞アクリルキーホルダー
価格：880円 (税込)
カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ネイルシール
価格：1,210円 (税込)
お買い上げ特典
【特典】イラストカード（全7種）
期間中、1会計3,000円（税込）お買い上げごとに【イラストカード（全7種）】をランダムで1枚差し上げます。
※無くなり次第終了致します
※配布は7枚を上限とさせていただきます
プリントフォト機
カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary記念フォト（フレームデザイン 全7種）
1回撮影 価格：1,000円（税込）
『カードファイト!! ヴァンガード』のプリントフォトフレームが登場。
アイチたちと一緒に記念撮影が可能です。
※お会計は、Annivroad ストア内のレジにてご案内致します
※混雑時、撮影回数に制限を設けさせていただく場合がございます
スマートプリ機「HARTi Photo(R)︎」
「"好き"を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機。
加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。
Annivroad（アニバロード）とは…
作品の周年記念やキャラクターの誕生日など、さまざまな「お祝いごと」に特化したPOP UPを実施する常設ストアとして、2026年1月、新たにオープン致します。
最新情報はコチラをチェック！
・イベント特設HP
https://bushiroad-creative.com/topics/95598/
・ブシロードクリエイティブ公式HP
https://bushiroad-creative.com/
・ブシロードクリエイティブ公式X
@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)
・ブシロードクリエイティブストア公式X
@bushi_store(https://x.com/bushi_store)
記事内画像をご使用いただく際は、 権利表記の記載をお願いいたします。
(C)VG15th (C)VANGUARD overDress Character Design (C)2021 CLAMP・ST
(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2024 CLAMP・ST
illust:HOKKAIDO Azmacy inc.