Francfranc定期便サービス第三弾　季節感を取り入れたクッションカバーが届く「お部屋の衣替え便」2月2日サービス開始

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、2025年9月から開始した公式オンラインショップの定期便サービス「Find My Style 暮らしの彩り定期便」の第三弾「お部屋の衣替え便」を2026年2月2日（月）より開始します。

「Find My Fabric ～お部屋の衣替え便～」特設サイト

https://teikibin.francfranc.com/koromogae

定期便サービス第三弾「お部屋の衣替え便」を開始

定期便サービスの第三弾は「お部屋の衣替え便」。初回は、季節感のあるカラーや質感豊かな素材を取り入れ、手軽に模様替え気分を楽しめるクッションカバーをお届けします。季節の変わり目を心地よく迎えられる空間づくりを叶えてくれます。どんなインテリアにも自然に馴染むよう、「トレンド」「フェミニン」「エレガント」の選べる3タイプをご用意。同封のリーフレットにはお部屋のコーディネート例も掲載しており、自分らしいインテリアスタイルをお楽しみいただけます。

初回の2026年春の便のテーマは「軽やかな春の訪れ」。

冬の寒さがまだ残る日々に、お部屋も気分もひと足早く春の気配を感じられる、ふわりと軽やかな印象を与えるクッションカバーを厳選しました。

また初回限定特典として、クッションヌード（中材）２点をセットでお届けします。

季節感のあるデザインのクッションカバーで整えたお気に入りの空間で、春らしく、ふわりと気分高まるおうち時間を過ごしませんか？

【お部屋の衣替え便：2026年春の便】選べる３タイプ

「トレンド」

お部屋の印象をアップデートしてくれるトレンド感溢れるクッションカバーセット

＜アイテム詳細＞

明るくやわらかなブルーがお部屋の差し色になるクッションカバーセットです。トレンドの “ぽこぽこ”キルト素材と、複数の色や素材をミックスして織り上げた表情豊かなツイードデザインを組み合わせ、お部屋の印象をさりげなくアップデート。素材感が引き立つコーディネートで、心地よい春のお部屋づくりをお楽しみください。

＜セット内容＞

- スクエアキルト-016 クッションカバー ライトブルー- ファンシーツイード-A-024 クッションカバー ブルー- ふんわり ポリエステル クッションヌード 2点

「フェミニン」

柔らかく繊細な世界観を演出するフェミニンなクッションカバーセット

＜アイテム詳細＞

軽やかなシフォン素材のリボンや、きらめくスパンコール素材など、春のときめきをぎゅっと詰め込んだクッションカバーセットです。やわらかなアイボリーと甘さを添えるピンクカラーで、女性らしさを引き立てました。冬の終わりに、気持ちまでふんわりほどけるような、あたたかく可憐なムードをお楽しみください。

＜セット内容＞

- シェニールリボン-052 クッションカバー アイボリー- フェミニンツイード-077 クッションカバー ピンク- ふんわり ポリエステル クッションヌード 2点

「エレガント」

お部屋を気品あるエレガントな雰囲気へ導いてくれるクッションカバーセット

＜アイテム詳細＞

落ち着いた佇まいの中に確かな存在感を放ち、お部屋を上質に演出するクッションカバーセットです。ジャガード素材で立体的に表現した繊細なダマスク柄と、シルバーのラメ糸を贅沢に織り込んだ透け感のある生地が、空間に明るく洗練された印象をもたらします。季節の移ろいを優雅に感じる、上質なライフスタイルをお楽しみください。

＜セット内容＞

- JQダマスク-065 クッションカバー ホワイト- シャイニーフリル-A-051 クッションカバー シルバー- ふんわり ポリエステル クッションヌード 2点

【お部屋の衣替え便：2026年春の便】詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/475_1_908c6a044f0c776eba2697a5da02ecf4.jpg?v=202602020121 ]

「お部屋の衣替え便」の楽しみ方

- 「Find My Fabric ～お部屋の衣替え便～」特設サイト（https://teikibin.francfranc.com/koromogae）にアクセスします。- 「お部屋の衣替え便」の3タイプの中から、お好みのタイプを選びます。- 会員登録もしくはログイン後、ご購入手続きへ進みます。- 申し込みページよりご注文内容を確認後、決済を完了させます。- 決済後、約1ヶ月以内に初回の商品が順次発送され、ご指定のご住所に届きます。- その後は季節ごと（3か月に1度）に、お選びいただいた定期便が届きます。- メールの受け取り方法やお支払い方法の変更が必要な場合は、マイページから設定を変更できます。

※アイテム詳細は季節ごとに異なります。また、数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※「お部屋の衣替え便」のご解約は4便目以降より承っております。なお、3便目まではご解約を承れませんので、あらかじめご了承ください。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。価格は税込表示です。

※申し込み期間や発送期間、およびアイテム詳細は予告なく変更になる可能性がございます。最新情報は特設サイトをご確認ください。

「Find My Style 暮らしの彩り定期便」とは

Francfrancの豊富な商品ラインアップの中から、スタッフが厳選した“暮らしを彩るアイテム”を季節ごとにお届けする、Francfranc初の定期便サービスです。「春の便」「夏の便」「秋の便」「冬の便」として、年4回、季節のテーマに合わせたアイテムをお楽しみいただけます。「Find My Style 暮らしの彩り定期便」では暮らしをより楽しくする3つのシリーズをご用意。2025年9月にスタートした「香りのある暮らし便」に続き、2025年11月には第二弾となる「お花のある暮らし便」をスタート。そして今回、第三弾として「お部屋の衣替え便」をお届けします。

普段は手に取らないようなアイテムとの出会いを通じて、毎日の暮らしに新しい発見や心地よい変化をお届けします。季節ごとに届くアイテムをきっかけに、自分らしいスタイルや“好き”を少しずつ見つけていく時間をお楽しみください。

「Find My Style 暮らしの彩り定期便」特設サイト

https://teikibin.francfranc.com/