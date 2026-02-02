原宿開催『ブランド合同 美容部員採用説明会・選考イベント』2月17日（火）11:00～／15:30～

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長 遠藤 宗）の連結子会社であり、美容分野に特化した人材事業を展開する株式会社アイスタイルキャリア（代表取締役社長 本橋 未来）は、2026年2月17日（火）に『ブランド合同 美容部員採用説明会・選考イベント』を開催することをお知らせいたします。

イベント概要

美容部員として活躍したい方を対象とした、1日限定のブランド合同採用説明・選考イベントです。

各ブランドの説明会から面接・選考までが1日で行われ、複数のブランドにエントリーする事も可能です。書類選考不要で 、複数ブランドの選考を1日で受けられる＆最短当日にオファーがもらえる特別企画となります。

前回開催では参加者の【2人に1人がオファー獲得】した大好評企画です。

このような方におすすめです

・忙しいから効率よく転職先を決めたい方、今すぐにお仕事を決めたい方

・美容業界で転職活動中の方

◇イベント概要

開催日時：2026年2月17日（火）

＜第1部＞11:00～15:00 ※11:00受付開始

＜第2部＞15:30～19:30 ※15:30受付開始

開催場所：東京都渋谷区神宮前一丁目14番30号 WITH HARAJUKU 3F

参加費：無料 ※事前予約制（定員あり）

イベント詳細及びお申込みはコチラ▼

https://career.cosme.net/Academies/detail/867

出展ブランド

・コティジャパン合同会社『GUCCI beauty』『Burberry Beauty』『マルチフレグランスカウンター』

・株式会社アイスタイルリテール『@cosme STORE』

・株式会社ACRO『THREE』

・日本ロレアル株式会社『Aesop』

アットコスメキャリアとは

株式会社アイスタイルキャリアが運営する、美容部員・ビューティーアドバイザー(BA)、エステティシャン、アイリスト、営業、スーパーバイザー、トレーナー、本社スタッフなど、コスメ・美容業界での仕事に特化した求人情報サービスです。

外資・国内系をはじめ、韓国コスメ、ナチュラル・オーガニック、メイクアップ、スキンケア、最新ブランドのオープニングスタッフ情報など、幅広く掲載しています。

＜アットコスメキャリア＞https://career.cosme.net/

【株式会社アイスタイル 会社概要】 https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合サイト「@cosme（アットコスメ）」の企画・運営、関連広告サービス・マーケティング・リサーチサービスの提供

【株式会社アイスタイルキャリア 会社概要】https://is-career.istyle.co.jp/ (https://is-career.istyle.co.jp/)

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：2015年7月1日

■資本金：5,050万円

■代表者：代表取締役社長 本橋 未来

■事業内容：化粧品業界専門の求人メディア「アットコスメキャリア」の運営、化粧品業界専門の派遣、紹介事業他