【建築・建設DX】商談するだけでパース図・提案書・見積書を自動生成する営業支援AIエージェントを提供開始

株式会社TIGY

建設・建築業界の営業現場では、商談後のパース図作成・提案書・見積書準備に数時間から数日を要し、本来注力すべき商談や提案活動の時間が圧迫されています。この事務作業負担が売上拡大のボトルネックとなり、営業人員を増やしても案件数が伸びない構造的課題を抱える企業も少なくありません。

本サービスは商談を録音・録画するだけで、一連の資料作成からメール下書きまでをAIが自動処理。

営業担当者は最終確認と送信のみで提案が完了し、空いた時間を新規商談や顧客フォローに充てることが可能になります。

■ 開発背景

サービスページはこちら :https://sales-ai-agent.tigy.co.jp/

建設・建築業界の営業では、顧客の要望をヒアリングした後、パース図の作成依頼、提案書・見積書の作成、社内確認、メール送付と、多くの工程を経て初めて提案が届きます。

優秀な営業担当者ほど案件を抱え、事務作業に追われて新規開拓の時間が取れないという悪循環に陥りがちです。

「営業は商談と承認だけ」を実現し、人が本来価値を発揮すべき顧客対応に集中できる環境を目指して本サービスを開発しました。

■ 営業AIエージェントの特徴

1. 商談の録音・録画だけで自動連携

専用アプリで商談を録音または録画するだけで、AIが内容を解析。顧客の要望や条件を自動で抽出し、次の工程へ連携します。

2. パース図の即時生成

商談で共有された手描きスケッチや口頭での要望から、提案に使用できるビジュアルパース図を自動生成します。

3. 提案書・見積書の自動作成

商談内容をもとに、PowerPoint形式の提案書、Word・Excel形式の見積書を自動で構成。根拠を添えた初期ドラフトを生成します。

4. メール下書きの自動生成

生成した資料を添付したメール下書きを、GmailまたはOutlookに自動作成。担当者は内容を確認して送信するだけです。

5. チームへの即時通知

処理完了後、Slack、Microsoft Teams、LINEで担当者に通知。スピーディーな対応を実現します。

■ 既存ツールとのシームレスな連携

Gmail、Google Drive、Slack、Microsoft Teams、LINE、CRM/SFAなど、営業現場で使用されている既存ツールにそのまま接続可能です。

追加の学習コストなく、現在のワークフローに溶け込む形で導入いただけます。

■ SaaSではなく個社カスタマイズ構築を採用する理由

建設・建築業界では、見積もりの算出ロジック、提案書のフォーマット、社内承認フロー、顧客への提案スタイルが会社ごとに大きく異なります。汎用的なSaaSでは各社固有の商習慣やナレッジに対応できず、現場で使われないツールになりがちです。

本サービスでは、各社の既存テンプレート・価格表・業務フローをAIに組み込むことで、「自社のやり方」をそのまま自動化。

導入初日から違和感なく運用できる仕組みを提供します。

■ 料金・導入期間

個社ごとに構築内容のすり合わせ、PoC、見積もりを行いますのでお気軽にご相談ください。

※諸条件ありますが、モニター価格での提供も可能です。

コンサルティング・構築費：200～2,000万円程度

運用開始まで：2週間～2ヶ月程度

■ 今後の展望

「人は接点と責任だけ、あとはAI」

をコンセプトに、営業担当者が顧客体験と意思決定に集中できる環境の実現を目指します。

サービスページはこちら :https://sales-ai-agent.tigy.co.jp/株式会社TIGY

会社名: 株式会社TIGY（ティジー）

所在地: 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2Ｆ

設立: 2025年6月

代表取締役: 工藤夕茉

事業内容: AI活用支援コンサルティング、DX推進支援、AIソリューション開発など

HP: https://tigy.co.jp/