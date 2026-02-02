新型スーパースポーツ、欧州および中東地域でデビュードバイにて『Supersports: FULL SEND』を世界初公開

ベントレー モーターズ ジャパン- ドバイで開催されたエクスクルーシブイベントにて、欧州および中東地域でのスーパースポーツを初披露- ベントレー史上最もエキサイティングでダイナミックな映像作品『Supersports: FULL SEND』を世界初公開- 会場には約400名のゲストが来場し、トラヴィス・パストラーナとルシアン・ラヴィスカウントも登場- この特別な機会を記念し、「ブルジュ・アル・アラブ」がベントレーグリーンにライトアップ- 『Supersports: FULL SEND』はベントレー公式YouTubeにて公開中：https://www.youtube.com/watch?v=n2RqEakMWJ0

2026年1月27日（英国現地時間）、ベントレーモーターズは、ドバイで開催されたエクスクルーシブイベントにて、ベントレーのEMEA（欧州・中東・アフリカ）地域における新型スーパースポーツのデビューを飾りました。

会場では、「デイブレイク（Daybreak）」仕様のスーパースポーツが登場。ジェットストリーム・マットのボディに、アークティカおよびポルトフィーノのリバリーをまとった特別な一台が、ゲストの到着とともに華やかに夜の幕開けを演出しました。また、スーパースポーツのダイナミックなパフォーマンスを披露した映像作品『スーパースポーツ：FULL SEND』がベントレーの公式YouTubeにて世界初公開され、イベント会場では幅12メートルの巨大スクリーンで上映されました。本作では、トラヴィス・パストラーナがベントレーの工場キャンパス内をスーパースポーツで駆け抜け、その卓越した俊敏性とパフォーマンスを披露しています。

上映終了と同時に、映像内で使用された特別仕様のスーパースポーツが、パストラーナ本人の運転によって会場へ登場。観衆からは熱狂的な歓声が沸き起こりました。当日は約400名のVIPゲストが来場し、その中には約100名のスーパースポーツのオーナーも含まれていました。

会場にはパストラーナに加え、ベントレーのグローバル・ブランドアンバサダーであるルシアン・ラヴィスカウント、ベントレー会長兼CEOのフランク＝シュテファン・ヴァリザー、そしてセールス＆マーケティング担当取締役のクリストフ・ジョージも出席しました。

ゲストは、ドバイの海岸線に位置するシェイカ・サナー・ビント・マナ・アル・マクトゥーム旧王宮の庭園へと迎えられました。会場を見下ろすブルジュ・アル・アラブは、この特別な機会を記念してベントレーグリーンにライトアップされ、象徴的な一夜を彩りました。

Supersports: FULL SEND

イベント内で公開された映像作品『Supersports: FULL SEND』は、昨年9月、英国クルーにあるベントレーのキャンパスおよび「ドリーム・ファクトリー」にて、全編撮影されました。

本作では、モータースポーツおよびエクストリームスポーツ界のアスリートであり、伝説的スタントパフォーマーでもあるトラヴィス・パストラーナが、新型スーパースポーツの卓越した俊敏性とパフォーマンスを披露しています。特別に改造されたスーパースポーツでベントレーの広大な敷地内を縦横無尽にドリフト走行する姿が描かれています。

スーパースポーツは、666 PSのパワー、後輪駆動、そして高度に磨き上げられたシャシーおよび空力パッケージを組み合わせることで、ベントレーにとって新たな次元のパフォーマンスを実現します。その俊敏性を象徴的に示すため、パストラーナはベントレー工場の敷地内でジムカーナスタイルの映像制作に挑戦しました。この工場は1938年に英国クルーのパイムズ・レーンに建設されたベントレーの本拠地であり、ベントレーはこれを”ピムカーナ”と称しています。

『Supersports: FULL SEND』は、新型スーパースポーツの誕生を祝うとともに、パストラーナの卓越したドライビング技術、そして過去5年間にわたり大規模な自社投資が行われてきたベントレー工場そのものを象徴する作品となっています。

なお、新型スーパースポーツの受注は3月より開始予定で、生産は2026年第4四半期にスタート。2027年初頭からの初回納車を予定しています。

新型スーパースポーツは、以下の国と地域で展開されます。英国、欧州（EU27か国に加えスイスおよびトルコ）、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、日本、オマーン、バーレーン、UAE、カタール、クウェート。

本映像は、ベントレー公式YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=n2RqEakMWJ0

クリストフ・ジョージ コメント

ドバイでのイベントは、スーパースポーツを祝う場であっただけでなく、私たちの新たなブランド戦略が実際に形となって現れた瞬間でもありました。本物の価値、新しいアンバサダー、特別なお客様、そして予想を超えるプロダクトストーリー。それらすべてをひとつの夜に結集させ、忘れがたい体験を創り上げました。そして今、私はスーパースポーツのお客様一人一人とともに歩む“特別な旅”へと向かっています。無限ともいえる仕様の可能性が広がる世界の中で、それぞれのお客様だけの卓越した体験をお届けしていきます。