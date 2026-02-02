スマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi」アップデートのお知らせ

パイオニア株式会社

パイオニアが提供するスマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi（コッチ）」は、1月26日に実施したアップデートにおいて、ドライブ中によく利用する施設（駐車場、ガソリンスタンド、トイレ）を探す「ドライバーアシスト機能」を拡充するとともに、プレミアムプラン※で降雨情報を表示・確認できるようになりました。

※ 1月26日付で従来の「仕事オプション」を廃止し、「基本プラン」に「仕事オプション」の機能を追加した「プレミアムプラン」として提供しています。

【アップデート内容】

１.「ドライバーアシスト機能」を拡充

ドライブ中によく利用する施設（駐車場、ガソリンスタンド、トイレ）を、より細かい条件を指定して探せるようになりました。周辺施設を検索・表示した後、混雑状況や価格、設備などの条件を指定して検索・絞り込めるため、自分の希望に合った施設を簡単に見つけられます。また、施設の詳細情報を事前に確認できるので、「行ってみたら使えなかった…」といった無駄な立ち寄りが減り、安心で快適なドライブを楽しめます。

◇本アップデートで追加した検索/絞り込み条件

＜駐車場＞

状況（空車/混雑）、最大料金あり、停めやすい、EV充電、駐車時間（入庫から出庫時間）、並び替え（近い順/安い順）

【駐車場リスト】 【施設詳細画面】 【検索画面】

＜ガソリンスタンド＞

油種（レギュラー/ハイオク/軽油/灯油）、価格（現金/会員）、利用時間（24時間営業）、取り扱いサービス（セルフ/洗車/車検/板金/オイル交換/タイヤ交換/レンタカー）、併設施設（カフェ/コンビニ）、ガソリンスタンドのブランド（全9ブランド）、並び替え（近い順/安い順）

【ガソリンスタンドリスト】 【施設詳細画面】 【検索画面】

＜トイレ＞

利用時間（24時間利用可能）、駐車場併設、施設（公衆トイレ/店舗・施設）、種類（洋式/和式/温水洗浄便座/男女別）、その他の設備（バリアフリー/車いす対応/大型ベッド/おむつ交換/オストメイト対応/パウダールーム）

【トイレリスト】 【施設詳細画面】 【検索画面】

２. 降雨情報表示を追加 （プレミアムプラン※のみ）

ルート探索画面、走行中画面の地図上に、アメダス降雨情報の表示が可能になりました。前後1時間の降雨情報を確認できるので、出発時間や走行ルートなどの移動プランを天候に合わせて調整・変更できます。

【ルート探索画面】 【走行中画面】

■スマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi」

パイオニアがカーナビメーカーとして培ってきた技術やノウハウを活用し、車の運転に最適化されたルート探索、分かりやすい音声案内などの高精度なナビゲーション機能を搭載したスマートフォン専用カーナビアプリ。運転中の困りごとをサポートする「ドライバーアシスト機能」を搭載し、スマートフォンの主要機能を車載機器のタッチパネルや音声で操作できる「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にも対応しています。

「COCCHi」の詳細はこちら ： https://cocchi.onelink.me/wgPQ/pzov1dxt?ad=pr

＊ Android Autoは、Google LLCの商標です。

＊ Apple CarPlay、App Storeは、Apple Inc.の商標です。