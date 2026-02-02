「ニッコールクラブ 入会金無料キャンペーン」を期間限定で実施

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、同社が運営する「ニッコールクラブ」の入会金1,000円が無料となるキャンペーンを2026年2月2日（月）～3月31日（火）までの期間限定で実施します。

URL：https://nij.nikon.com/activity/nikkor/

「ニッコールクラブ」は、ニコンのカメラおよびニッコールレンズをご愛用の方ならどなたでもご入会いただける、相互交流のためのコミュニティです。会員限定のお得な割引サービスや、カメラと写真をより深く楽しめる各種イベント、会報誌など様々な会員特典をご用意しています。また、会員同士が交流できるコミュニティサイト「PHOTO HUB by nikkor club」では、会員限定のオンラインセミナーや撮影ワークショップ、写真展の開催など、皆さまの豊かなフォトライフを様々な形でサポートしています。

この度、より多くの方に充実したコンテンツをお楽しみいただくため、「ニッコールクラブ」の入会金が無料となるキャンペーンを期間限定で実施します。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名称：「ニッコールクラブ 入会金無料キャンペーン」

実施期間：2026年2月2日（月）～3月31日（火）

内容：Webサイトより新規入会のお申し込みをいただいた方限定で、「ニッコールクラブ」入会金※1,000円を無料とします。

※会員種別に応じた年会費を別途お支払いいただく必要があります。

※払込取扱票による入会申込はキャンペーン対象外となります。Webサイトよりお申し込みください。

申込URL：https://nij.nikon.com/activity/nikkor/about/admission/

※障害者手帳をお持ちの方は、正会員あるいは家族会員としてご入会の場合に年会費の割引を受けることができます。

さらに、期間中にニコンイメージングジャパン公式SNS※などに掲出されるキャンペーン案内からクーポンコードを入手いただき、会員種別「正会員」として入会申込いただく際にそのクーポンコードを入力いただくと、年会費が500円割引となります。

※公式Xニコンちゃん（https://x.com/nikon_chan）、公式Instagram @nikonjp（https://www.instagram.com/nikonjp/）、公式Facebookページ（https://www.facebook.com/NikonImagingJapan/）

【ニッコールクラブ会員特典と最新ニュース】

■ニッコールクラブ会員限定割引

ご愛用の機材を安心して長くお使いいただくための「修理料金20％割引」や、初心者から経験者まで目的に応じて多彩な講座を選べる写真教室「ニコン カレッジ」の受講料割引（全講座対象で15％以上割引）など、充実したサービスをお得にご利用いただけます。

■PHOTO HUB メンバーズPickup!写真展

会場：ニコンプラザ東京 THE GALLERY

会期：2026年2月17日（火）～3月2日（月） 10:30～18:30（最終日は15:00まで） ※日曜休館

「PHOTO HUB by nikkor club」に投稿された作品の中から、運営スタッフが選んだ作品と会員のコメントを展示します。写真を通じて生まれる交流や、仲間と共に創り上げるコミュニティの雰囲気をぜひ体感してください。

■CP+（シーピープラス）2026 ニッコールクラブコーナーの設置

2026年2月26日（木）より開催される、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP＋2026」会場のニコンブース内に、ニッコールクラブコーナーを設置します。コーナーでは、クラブの特徴や会員限定サービスのご案内に加え、スタッフが直接ご質問にお答えするなど、ニッコールクラブをより身近に感じていただける機会をご用意します。

さらに2月27日（金）には、ニコンブース内のステージにニッコールクラブアドバイザーが登壇し、日頃の活動の様子や会員同士の交流の楽しさなど、ニッコールクラブならではの魅力をご紹介します。

また、CP＋会場にて新たにニッコールクラブにご入会いただいた方には、入会金無料キャンペーンを適用するとともに、会場での入会特典として素敵な景品をプレゼントします。

会員種別とその他会員特典の詳細は以下URLをご参照ください。

URL：https://nij.nikon.com/activity/nikkor/about/admission/#tokuten