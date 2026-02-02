NOLTY 2026年4月始まり手帳発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）は、「NOLTY（ノルティ）」とその姉妹ブランド「PAGEM（ペイジェム）」の2026年4月始まり手帳全168アイテムを、全国の書店・文具店・オンラインショップで2026年2月より順次発売します。

■“チャンスの4月”、NOLTY手帳がお供します。

新生活が始まる4月は、「何か新しいことにチャレンジしたい」という気持ちが高まる“チャンスの季節”と捉えることもできます。

NOLTYの手帳は、日々の仕事や学業の整理、資格取得、趣味の記録、推し活――春から “新しいこと”を始めたい、という皆様の前向きな一歩を後押しし、「チャンスをサポートするためのアイテム」として、全168品の豊富な手帳ラインナップをご用意しました。

■主な商品

中でもイチ押しは、“ひろびろ書き込めて かるがる持てる” 新シリーズ「NOLTYトリムA5」。大判ならではの書き込みやすさと軽さの両立を実現しています。さらに、中高生向けの定番「スコラ」シリーズには新素材カバーが登場。生徒・学生はもちろん大人でも使いやすい質感とデザインに進化しました。 このほか、サラッとした表紙と収納力が好評の「NOLTYアクセスDepotA5マンスリー」のラインナップ拡充や、ライフログに最適な「エクリPlusB6」に新レイアウトを追加するなど、定番シリーズもアップデートしています。

2026年4月始まり おすすめ商品のご紹介

■ひろびろ書き込めて、かるがる持てる！新登場・NOLTYトリムA5シリーズ

「トリム」は、英語で「無駄のない、整える」という意味。その意味のとおり、月間・週間・メモという使用率の高いページだけを丁寧に選び抜き、シンプルな構成に整えることで、A5判という大きめサイズでありながら薄く・軽く持ち運びやすい手帳になりました。在宅勤務とオフィス勤務を併用する働き方も増え、パソコンなどを常に持ち運ばなければならない中、「それ以外の荷物は軽くしたい」という人も増えています。月間ページと週間ページはNOLTYの定番、エクリA5シリーズと同じレイアウトなので使い勝手はお墨付き。大きめサイズの手帳に初めて挑戦してみたい方にもおすすめです。現代のライフスタイルに合わせた新しいNOLTYの提案、ぜひお試しください。

【ラインナップ】

【主な特長】

・月間ページ・週間ページ・メモページのシンプルな構成

・ひろびろ書ける記入スペースと持ち運びしやすい軽さを両立

・定番人気のレフトタイプ、日記代わりにも使えるメモタイプ、時間管理がしやすいバーチカルタイプの選べる3種のレイアウト

【こんな方におすすめ】

・大きめな手帳を使ってみたいけど、荷物が重くなることは避けたい方

・文字は大きく、ひろびろ書き込みたい方

トリムA5 詳細はこちら▶ https://nolty.jp/torim(https://nolty.jp/torim)

■中高生向け手帳の決定版！「NOLTYスコラシリーズに新表紙カバー登場！

2011年に、中高生向けビジネス手帳として誕生したNOLTYスコラ。累計販売部数は346万部・採用校数は約900校にもなる、まさに「中高生向け手帳の決定版」です。学習時間の管理や目標管理も役立つ手帳として多くの中高生や先生・保護者の支持をいただいてきました。そんなスコラに塩ビ素材のカバーが新登場。ネイビーとキャメルの新カバーは、しっかりとした質感で中高生や学生はもちろん、大人の方でも使いやすいデザインです。この春から社会人になる方や、資格取得の計画や仕事のタスク整理やPDCAを回していきたい方にぴったりの手帳です。

【スコラベーシック（B6 サイズ）】

【スコラライト（A5 サイズ）】

【主な特長】

1週間の目標を記入する欄・振り返りを記入する欄があり、1週間ごとにPDCAを回しやすいレイアウト

※画像はスコラライトのデザインです。

1日の記入欄には予定と実績を把握するための「予実線」があり、タスクの進捗が把握しやすい

※スコラベーシックのみのレイアウトです。



【こんな人におすすめ】

・学習計画や仕事の計画を立てやすい手帳を探している方

・中高生の子どもに時間管理力を身につけてもらいたい保護者の方

・春から新社会人になる方

スコラ 詳細はこちら▶ https://nolty.jp/schola(https://nolty.jp/schola)

■たくさん書ける工夫が満載！NOLTYアクセスDepotA5マンスリーに日曜始まり登場

探しているページにすぐに“アクセス”できるインデックス機能が特徴のNOLTYアクセスシリーズ。Depotタイプはインデックス機能に加え、「薄くてもたくさん書ける」ということを追求したカレンダー＋メモタイプのマンスリー手帳です。月間ページの1日1マスを最大限に大きくし、月と月の間には罫線と方眼のメモページが合計4ページあるのが特長です。2026年4月始まりではA5サイズのラインナップに「日曜始まり」が新登場。表紙カバーデザインも増え、ラインナップがいっそう豊富になりました。

■ライフログにおすすめ！NOLTYエクリPlusB6にレイアウトが追加されました

エクリシリーズの名前の由来は、「書く」という意味のフランス語“Ecriture（エクリチュール）”。エクリPlusは巻末にログリストやマップページが掲載されているので手軽にライフログにチャレンジしてみたい方におすすめです。2026年4月始まり版では週間メモタイプが新登場。1日の書き込みスペースが広いレイアウトなので、ちょっとした日記を書くのにもおすすめです。

エクリプラス 詳細はこちら▶ https://nolty.jp/ekuriplus/(https://nolty.jp/ekuriplus/)

■日本能率協会マネジメントセンター＜JMAM＞

一般社団法人日本能率協会(JMA)から1991年に分社化し、設立。

学びのデザイン事業(人材育成支援・出版）、時間＜とき＞デザイン事業（NOLTY等の手帳）を柱としています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、一人ひとりの成長に寄り添い、ありたい姿へと導くパートナーとして伴走します。

JMAM コーポレートサイト :https://www.jmam.co.jp/