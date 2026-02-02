【会員数100万人達成！】ベッセルクラブついに突破！ありがとう大感謝祭　1名様に年間最大100泊無料宿泊など　総計301名様に当たるキャンペーン開催！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ベッセルホテル開発


　「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾　吉郎(せお　よしろう)、以下ベッセルホテルズ）は、2021年7月に開始したベッセルホテルズ公式サイトの会員プログラム「ベッセルクラブ」において、2026年1月に会員数が100万人を突破したことをお知らせいたします。


会員数100万人突破を記念して、2026年2月2日（月）から2026年3月31日（火）の期間、「年間で最大100泊まで無料宿泊」が1名様に当たるほか、ベッセルクラブポイントが抽選で当たる「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン」を実施いたします。


「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン　ついに突破！ありがとう大感謝祭！」

　「ベッセルクラブ」の会員数が100万人を突破したことを記念し、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン　ついに突破！ありがとう大感謝祭！」を2026年2月2日（月）から実施します。


ベッセルホテルズ全ホテルで使える「年間で最大100泊まで無料宿泊」が1名様に当たるほか、「1泊無料宿泊」、「ベッセルクラブ3,000ポイント」、「Amazon電子ギフトカード1,000円分」など、抽選で総計301名様にプレゼントいたします。


キャンペーン概要

■キャンペーン名：　ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン　ついに突破！ありがとう大感謝祭！


■応募期間　　　：　2026年2月2日（月）～　2026年3月31日（火）


■応募資格　　　：　「ベッセルクラブ」に会員登録していること


　　　　　　　　　　※キャンペーン期間中に新規会員登録した方も対象です。


■賞品　/　当選本数


A賞：100泊無料宿泊　/　1本


B賞：1泊無料宿泊 　　/　100本


C賞：ベッセルクラブ 3,000ポイント　　　　 /　100本


D賞：Amazon電子ギフトカード 1,000円分　/　100本


　　　※有効期限　【無料宿泊】発行日より1年間有効。【ポイント】付与日より2年間有効。


■応募方法


　専用フォームにて希望する賞品を選択しエントリー


　キャンペーン詳細ページ：　https://www.vessel-hotel.jp/thanks-1million/




　さらに、2月2日（月）から3月31日（火）までの期間限定で、チェックイン時に、ソフトドリンク、アルコール、カップ麺などの中からお好きなものを大人1名様につき、1つプレゼントいたします。


※会員ログインした状態で完了した予約に限ります。


※特典プレゼントは、滞在中１回限りといたします。


※特典の内容はホテルにより異なります。


■ 会員プログラム「ベッセルクラブ」

　ベッセルクラブは、ベッセルホテルズでご利用いただける会員プログラムです。会員の皆さまには、ホテルで過ごすひとときをさらにグレードアップする特典をはじめ、多彩なご優待をお届けします。　



・入会金、年会費　：　無料


・キャッシュバック可能なポイントプログラム　


※宿泊料金100円に対して会員ランクに応じ7pt～10pt付与


・ランク制度　：　獲得ポイントに応じてランクアップ


・会員限定割引やお得なクーポンを配布



ベッセルクラブ：　https://www.vessel-hotel.jp/bestrate/　


■株式会社ベッセルホテル開発　会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/46_1_9264afa0b32c6d6be51ba67d14def22e.jpg?v=202602020121 ]