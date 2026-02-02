【会員数100万人達成！】ベッセルクラブついに突破！ありがとう大感謝祭 1名様に年間最大100泊無料宿泊など 総計301名様に当たるキャンペーン開催！
「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）は、2021年7月に開始したベッセルホテルズ公式サイトの会員プログラム「ベッセルクラブ」において、2026年1月に会員数が100万人を突破したことをお知らせいたします。
会員数100万人突破を記念して、2026年2月2日（月）から2026年3月31日（火）の期間、「年間で最大100泊まで無料宿泊」が1名様に当たるほか、ベッセルクラブポイントが抽選で当たる「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン」を実施いたします。
「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン ついに突破！ありがとう大感謝祭！」
「ベッセルクラブ」の会員数が100万人を突破したことを記念し、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン ついに突破！ありがとう大感謝祭！」を2026年2月2日（月）から実施します。
ベッセルホテルズ全ホテルで使える「年間で最大100泊まで無料宿泊」が1名様に当たるほか、「1泊無料宿泊」、「ベッセルクラブ3,000ポイント」、「Amazon電子ギフトカード1,000円分」など、抽選で総計301名様にプレゼントいたします。
キャンペーン概要
■キャンペーン名： ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン ついに突破！ありがとう大感謝祭！
■応募期間 ： 2026年2月2日（月）～ 2026年3月31日（火）
■応募資格 ： 「ベッセルクラブ」に会員登録していること
※キャンペーン期間中に新規会員登録した方も対象です。
■賞品 / 当選本数
A賞：100泊無料宿泊 / 1本
B賞：1泊無料宿泊 / 100本
C賞：ベッセルクラブ 3,000ポイント / 100本
D賞：Amazon電子ギフトカード 1,000円分 / 100本
※有効期限 【無料宿泊】発行日より1年間有効。【ポイント】付与日より2年間有効。
■応募方法
専用フォームにて希望する賞品を選択しエントリー
キャンペーン詳細ページ： https://www.vessel-hotel.jp/thanks-1million/
さらに、2月2日（月）から3月31日（火）までの期間限定で、チェックイン時に、ソフトドリンク、アルコール、カップ麺などの中からお好きなものを大人1名様につき、1つプレゼントいたします。
※会員ログインした状態で完了した予約に限ります。
※特典プレゼントは、滞在中１回限りといたします。
※特典の内容はホテルにより異なります。
■ 会員プログラム「ベッセルクラブ」
ベッセルクラブは、ベッセルホテルズでご利用いただける会員プログラムです。会員の皆さまには、ホテルで過ごすひとときをさらにグレードアップする特典をはじめ、多彩なご優待をお届けします。
・入会金、年会費 ： 無料
・キャッシュバック可能なポイントプログラム
※宿泊料金100円に対して会員ランクに応じ7pt～10pt付与
・ランク制度 ： 獲得ポイントに応じてランクアップ
・会員限定割引やお得なクーポンを配布
ベッセルクラブ： https://www.vessel-hotel.jp/bestrate/