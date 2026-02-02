【会員数100万人達成！】ベッセルクラブついに突破！ありがとう大感謝祭　1名様に年間最大100泊無料宿泊など　総計301名様に当たるキャンペーン開催！

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）は、2021年7月に開始したベッセルホテルズ公式サイトの会員プログラム「ベッセルクラブ」において、2026年1月に会員数が100万人を突破したことをお知らせいたします。

会員数100万人突破を記念して、2026年2月2日（月）から2026年3月31日（火）の期間、「年間で最大100泊まで無料宿泊」が1名様に当たるほか、ベッセルクラブポイントが抽選で当たる「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン」を実施いたします。

「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン ついに突破！ありがとう大感謝祭！」

「ベッセルクラブ」の会員数が100万人を突破したことを記念し、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン ついに突破！ありがとう大感謝祭！」を2026年2月2日（月）から実施します。

ベッセルホテルズ全ホテルで使える「年間で最大100泊まで無料宿泊」が1名様に当たるほか、「1泊無料宿泊」、「ベッセルクラブ3,000ポイント」、「Amazon電子ギフトカード1,000円分」など、抽選で総計301名様にプレゼントいたします。

キャンペーン概要

■キャンペーン名： ベッセルクラブ100万人達成キャンペーン ついに突破！ありがとう大感謝祭！

■応募期間 ： 2026年2月2日（月）～ 2026年3月31日（火）

■応募資格 ： 「ベッセルクラブ」に会員登録していること

※キャンペーン期間中に新規会員登録した方も対象です。

■賞品 / 当選本数

A賞：100泊無料宿泊 / 1本

B賞：1泊無料宿泊 / 100本

C賞：ベッセルクラブ 3,000ポイント / 100本

D賞：Amazon電子ギフトカード 1,000円分 / 100本

※有効期限 【無料宿泊】発行日より1年間有効。【ポイント】付与日より2年間有効。

■応募方法

専用フォームにて希望する賞品を選択しエントリー

キャンペーン詳細ページ： https://www.vessel-hotel.jp/thanks-1million/

さらに、2月2日（月）から3月31日（火）までの期間限定で、チェックイン時に、ソフトドリンク、アルコール、カップ麺などの中からお好きなものを大人1名様につき、1つプレゼントいたします。

※会員ログインした状態で完了した予約に限ります。

※特典プレゼントは、滞在中１回限りといたします。

※特典の内容はホテルにより異なります。

■ 会員プログラム「ベッセルクラブ」

ベッセルクラブは、ベッセルホテルズでご利用いただける会員プログラムです。会員の皆さまには、ホテルで過ごすひとときをさらにグレードアップする特典をはじめ、多彩なご優待をお届けします。

・入会金、年会費 ： 無料

・キャッシュバック可能なポイントプログラム

※宿泊料金100円に対して会員ランクに応じ7pt～10pt付与

・ランク制度 ： 獲得ポイントに応じてランクアップ

・会員限定割引やお得なクーポンを配布

ベッセルクラブ： https://www.vessel-hotel.jp/bestrate/

■株式会社ベッセルホテル開発 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/46_1_9264afa0b32c6d6be51ba67d14def22e.jpg?v=202602020121 ]