Qoo10が「Kstyle PARTY」のオフィシャルスポンサーに！Qoo10チケット独占販売で、2月2日から1次選考申込開始RIIZE、BOYNEXTDOORがヘッドライナーに決定！

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、豪華アーティストが集結するK-POPフェスティバル「Kstyle PARTY」のスポンサードを務め、Qoo10にてチケットを独占販売します。一次先行の申込みは2026年2月2日（日）12時からスタートします。「Kstyle PARTY 2026」は、2026 年 5 月 9 日（土）から5月10日（日）の2日間、Kアリーナ横浜で開催され、RIIZE、BOYNEXTDOORがヘッドライナーとして出演することが決定しました。

「Kstyle Party」Qoo10チケット販売ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=358639

現在の日本の音楽市場において、K-POPは幅広い層のファンを獲得し、強く支持されています。Qoo10は、これまでも、音楽フェス「BEAT AX」などのチケット販売を通じ、日本のエンターテインメント市場を盛り上げてまいりましたが、今回は、韓国エンタメ情報の最前線であるメディア「Kstyle」との連携により、スポンサードやチケット販売を通じて、より多くのファンにここでしかできない体験をお届けします。

今回オフィシャルスポンサーを務め、チケットを独占販売する「Kstyle PARTY 2026」は、今年で3年目を迎える大型フェスティバルで、レジェンドから旬のアーティストまで集結する話題のイベントです。 各アーティストには30分以上のステージが用意され、ヘッドライナーには45分以上のスペシャルパフォーマンスが予定されるライブ中心の音楽フェスティバルです。5月9日（土）のヘッドライナーにはBOYNEXTDOOR、5月10日（日）はRIIZEが決定し、華やかなステージが期待されます。

Qoo10は、これまでも様々なエンターテイメントイベントへの協賛を通じて、人々のウェルビーイングを応援してきましたが、今後も、日本の音楽シーンのさらなる発展に貢献するとともに、お客様に特別な体験を提供します。

■「Kstyle Party」開催概要

日程：2026 年 5 月 9 日（土）‣10日（日）

5 月 9 日（土）16：00開場、17：30開演

5 月 10日（日）14：00開場、15：30開演

公演数：2公演（2日間）

会場：Kアリーナ横浜（〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2－14）

主催：FJE

「Kstyle Party」公式サイト：https://kstyle.com/ad/kstyleparty2026

■「Kstyle Party」チケット販売概要

券種・価格：ONEDAY TICKET（1日券）：16,000円（税込）

販売スケジュール：

・一次先行 申込期間：2026年2月2日（日）12:00 ～ 2月8日（日）23:59

・当選発表：2月9日（月）

・入金期限：2月13日（金）

Qoo10チケット販売ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=358639

※詳細はチケット販売サイトでご確認下さい

■出演者（予定）：

BOYNEXTDOOR：5月9日（土）ヘッドライナー

RIIZE：5月10日（日）ヘッドライナー

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9：30-17：30、土・日・祝日休み）TEL 050-5840-9100