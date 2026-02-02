大特価セール開催中！「コメリドットコム大感謝祭」を開催！！

写真拡大 (全13枚)

株式会社コメリ

　ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧　雄一郎）は、2026年2月1日（日）より、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて「コメリドットコム大感謝祭」を開始いたしました。




■コメリドットコム大感謝祭　特設サイト


https://www.komeri.com/contents/event/kansyasai/



■「コメリドットコム大感謝祭」とは


コメリドットコム大感謝祭は、日ごろのご愛顧に感謝の気持ちを込めて、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」限定で行われる大特価セールです。数ある商品の中から、家電製品、電動工具、住宅設備機器、ペット用品やインテリア用品など、選りすぐりのお買い得商品を取り揃えております。



■セール期間


2026年2月1日（日）～2月28日（土）まで





■商品一例


ケルヒャー　　モバイル高圧洗浄機　OCハンディコンパクト

【実施店舗合計先着　200セット】


・予約特典付き（くり返し使えるロールウェス 55枚）


・手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機


・最大許容圧力：1.5MPa


・作動時間：最大約30分


・充電時間：3時間



価格：13,800円（税込）












EcoFlow　　ポータブル電源　＜DELTA 3 Max＞

【実施店舗合計先着　100台】


・高出力で電子レンジやドライヤーも安心稼働


・容量：2,048Wh


・定格出力：2,200W



価格：99,800円（税込）







菜園ハウス　　ヒロガーデン　6坪タイプ　換気セット付き

【実施店舗合計先着　30台】


・スライド式ドアで出入り楽々な、広々菜園ハウス


・換気方法：側面巻き上げ式


・お客様組立品


・店頭引渡しのみ



価格：158,000円（税込）







SANEI　ウルトラファインバブル　シャワーヘッドmitosストップ＋洗濯機用アダプター

・シャワーヘッド「ウルトラファインバブル ミストシャワー」と


　洗濯機用アダプターのお得なセット！


・シャワーヘッドの節水効果は約45％


・洗濯機用アダプターはウルトラファインバブルが


　約6,100万個/ｍL発生


・洗濯機用アダプターはタテ型・ドラム式どちらにも使えます



価格：18,000円（税込）












SHARP　　AQUOS　43V型スマートハイビジョンテレビ　＜2T-C43GF2＞

【実施店舗合計先着　20台】


・映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」


・定格消費電力：約72W


・Wi-Fi内蔵/デジタル2チューナー



価格：54,800円（税込）







Hisense　　冷暖房エアコン　＜6畳用　HA-J22H-W＞

【実施店舗合計先着　200台】


・清潔性と利便性を追求した スタンダードモデル


・能力目安：冷房2.2kW/暖房2.2kW


・取付工事別途



価格：39,800円（税込）







多機能ハイバックチェア　＜ブラック＞

【実施店舗合計先着　70台】


・自分の好みに合わせて、調整可能！


・ロッキング機能


・ランバーサポート/アームレスト可動



価格：29,800円（税込）







■コメリドットコム大感謝祭　特設サイト


https://www.komeri.com/contents/event/kansyasai/



＜コメリについて＞







地域の日々を、明るくしていきたい。



地域のライフラインでありたい、と願うコメリは


地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、


いざという時の頼りとなるのはもちろん、


地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。



コメリがあることで 暮らしがアップデートし、


そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。



コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。



「ここにコメリがあって、よかったね」


全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。



私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。


オンラインショッピングサイト　コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx


公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/



＜会社概要＞


社名：株式会社コメリ


設立：1962年7月


資本金：188億2百万円


代表者：代表取締役社長 捧　雄一郎


本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1


事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営


株式上場：東京証券取引所　プライム市場



店舗数：1,228店舗(2026月1月31日現在)


北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26